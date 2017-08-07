Ulaştırma Bakanı açıkladı: Yerli e-posta sistemine geçiliyor

Son zamanlarda Türkiye’nin maruz kaldığı siber saldırılara karşı çözüm yerli e-posta sisteminde bulundu. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yerli ve milli bir e-posta sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Hatırlayacağınız üzere bu yılın başında yerli ve milli bir arama motorumuz olduğu açıklanmıştı. 10 yıllık bir çalışmanın sonucunda, 10 milyon TL’ye mal olduğu dile getirilmişti. Daha sonra Geliyoo isimli bu arama motorunun sandığımız kadar yerli olmadığı anlaşıldı. Sitenin Google‘ın alt yapısını kullandığı yani Google çıkan sonuçları derlediği ortaya çıkmıştı. Aradan geçen sürenin ardından şimdi de Türkiye’nin yerli bir e-posta servisine kavuşacağı duyuruldu. Üstelik paylaşılan ilk bilgilere bakılırsa servisin etüt çalışmalarına çoktan başlandı.

Bu gelişmeyi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Bakanı Ahmet Arslan, “Yerli ve milli e-posta sisteminin çalışmasını 2018 sonuna kadar bitirip öncelikle bütün kamu kurumlarının kullanmasını sağlayacağız” sözleriyle duyurdu. Ardından sistemin sadece kamu kuruluşlarıyla sınırlı kalmayacağını, isterse vatandaşların da yerli e-posta sisteminden yararlanabileceğini söyledi. Bu çalışmanın sebebinin gizliliğe verdikleri önem olduğunu açıkladı. Bu konudaki görüşlerini “E-postanızı attığınızda ülke dışına çıkıyor dünyada belli yerleri dolaşıp öyle gideceği yere varıyor. Dolayısıyla Türkiye dışında birilerinin bu e-postayı görebilme ve bilgi edinme durumu var.” sözleriyle dile getirdi. Yerli ve milli e-posta sisteminin ne kadar başarılı olacağını ise bekleyip hep birlikte göreceğiz.