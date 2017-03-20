Uygun fiyata şık tasarımlı 5,5 inçlik telefon: Sony Xperia L1

Sony, kısa bir süre önce tanıttığı dünyanın ilk 4K HDR ekranlı telefonu Xperia XZ Premium’un ardından yeni telefonu Xperia L1’i duyurdu. Hem şık tasarımıyla hem de uygun fiyatlı telefon satın almayı düşünen kullanıcıların ilgisini çekecek Xperia L1, Sony’nin klasikleşen tasarım çizgisine sahip. 5,5 inçlik HD ekranla gelen cihaz 1,45 GHz’lik dört çekirdekli MediaTek işlemciden ve 2 GB RAM’den güç alıyor. Telefonun dahili hafızası ise 16 GB.

Bu hafıza microSD kartlarla 256 GB’a kadar artırılabiliyor. 2.620 mAh kapasiteli pilin tercih edildiği Xperia L1’de Smart Cleaner isimli bir özellik yer alıyor. Smart Cleaner, Xperia L1’inizin şarjının çok daha uzun süre dayanması için önbelleği ve kullanılmayan uygulamaları otomatik olarak silerken arka planda rahatsızlık vermeden çalışabiliyor. Arka tarafında F/2.2 diyaframlı 13 megapiksel, ön tarafında ise 5 megapiksel kameranın yer aldığı telefon saniyede 30 kare 1080p video kaydına izin veriyor. Xperia L1, Sony Mobile’ın “Xperia Actions” isimli motorunun yardımıyla, çevrenizdeki etkenlere göre telefonunuzun ayarlarını ve fonksiyonlarını düzenliyor. Cihazın “İyi geceler” modu, telefonu otomatik olarak “Rahatsız etmeyin” moduna alırken, Xperia L1 ekran ışık düzeylerini azaltarak şarj sırasında herhangi bir aksama yaşanmasını da engelliyor.

2016’da ilk kez sunulan, tercihleri düzenlemenin yanı sıra zamanlı ve güvenilir tavsiyeleri ekranda gösteren kişisel asistan “Xperia Tips” sayesinde Xperia L1’inizi etkili şekilde kullanmak mümkün. Siyah ve beyaz renk seçenekleri haricinde belli pazarlarda pembe renkli versiyonunun da piyasaya sürüleceği Xperia L1, nisan ayında Avrupa’da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Sony telefonun fiyatının uygun olacağını belirtse de net satış fiyatını henüz açıklamadı.