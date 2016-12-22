Volkswagen’in efsane modeli elektrikli olarak geri mi dönüyor?

Volkswagen’in Detroit Otomobil Fuarı kapsamında konseptini tanıtacağı elektrikli Van modeli, tarihinin en meşhur araçlarından birinin dönüşümü olacak gibi gözüküyor.

Volkswagen’in geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde düzenlenen Paris Otomobil Fuarı kapsamında karşımıza çıkardığı elektrikli otomobil konsepti I.D‘nin ardından yeni projeler kendini göstermeye devam ediyor. Önümüzdeki ay düzenlecek Detroit Otomobil Fuarı‘nda boy gösterecek olan markanın yeni elektrikli kozuysa Van üzerine şekilleniyor. Organizasyon dahilinde tanıtacağı konseptin ilk resmi görsellerini yayınlayan Volkswagen geçmişle geleceği ortak noktada buluşturma niyetinde.

Volkswagen yetkililerinin yaptığı “Bu konsept efsanevi geçmiş çizgileriyle elektrikli geleceğin ortak noktası olacak.” açıklaması ve paylaşılan ilk görsellerle paralel olarak karşımıza, markanın efsane modeli T1’e yakın bir tasarımı görmemiz muhtemel gibi gözüküyor. Paylaşılan görselin ön tarafında sunulan kıvrımlı hatları arka taraftaysa daha net ve keskin çizgiler takip ederken bu çizgiler bizim beklentilerimizi iyice yükseltiyor. Volkswagen’in modüler elektrik platformu (MEB) üzerine şekillenecek olan modelle ilgili son gelişmeleri LOG.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.