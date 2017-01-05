YENİ
PS4 Pro incelemesi PS4 Pro incelemesi

POPÜLER

2017a1
2017a2
2017a4
2017a5
2017a6
2017a7
2017a8
2017a9
2017a10
2017a11
2017a12
Radar
0

2017 yılı 1960’dan nasıl görünüyordu? [Galeri]

05 Ocak 2017

İnsanlık, hayal gücünü kullanarak geçmişten günümüze kadar gelecekle ilgili birçok senaryo üretti. Peki 2017 yılı geçmişten nasıl gözüküyordu?

Sinema tarihi boyunca beyaz perdeye yansıyan bilim kurgu filmlerinde geleceğe yönelik tahminlerde bulunan kurguları pek çok kez izleme imkanına eriştik. Şüphesiz bu kurgular gelecekte de daha ilerisini tahmin etme çabasıyla pek çok roman ve film gibi yapımlarda yerini alacak. Peki geçmişte bu günleri ön görüp projelerine yön veren kişiler, 2017 yılını nasıl hayal etti?

2017a11
Bunun en güzel cevaplarından birini bundan tam 57 yıl öncesinde yani 1960 yılında çizilmiş çizgi roman veriyor. Hikayesi V. Shevchenko ve Strukova isimli iki Rus yazar tarafından yazılan, çizimleriyse yine Rus L. Smekhov‘un elinden çıkan projede, ekibin 2017 yılına ait fantastik dünyalarına konuk olma şansına erişiyoruz. Uzay keşiflerinden uçan araçlara, havada giden trenlerden dünyanın merkezinde yer alan kıymetli madenlere erişme çabasına kadar fantastik bir hikayenin anlatıldığı hikayede günümüz için tahmin edilen teknolojiler yer alıyor.

Rus ekibin 2017’ye dair tahminleri niteliğinde olan çizimleri haberimizin girişindeki galeride bulabilirsiniz.

ETİKETLER
İLGİLİ HABERLER
YORUMLAR
franka
Maker
0
ANKET

Oyun oynarken en çok vakit geçirdiğiniz platform hangisi?

Loading ... Loading ...

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK PAYLAŞILANLAR

franka
VİDEO
0

SON YORUMLAR