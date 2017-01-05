2017 yılı 1960’dan nasıl görünüyordu? [Galeri]

İnsanlık, hayal gücünü kullanarak geçmişten günümüze kadar gelecekle ilgili birçok senaryo üretti. Peki 2017 yılı geçmişten nasıl gözüküyordu?

Sinema tarihi boyunca beyaz perdeye yansıyan bilim kurgu filmlerinde geleceğe yönelik tahminlerde bulunan kurguları pek çok kez izleme imkanına eriştik. Şüphesiz bu kurgular gelecekte de daha ilerisini tahmin etme çabasıyla pek çok roman ve film gibi yapımlarda yerini alacak. Peki geçmişte bu günleri ön görüp projelerine yön veren kişiler, 2017 yılını nasıl hayal etti?



Bunun en güzel cevaplarından birini bundan tam 57 yıl öncesinde yani 1960 yılında çizilmiş çizgi roman veriyor. Hikayesi V. Shevchenko ve Strukova isimli iki Rus yazar tarafından yazılan, çizimleriyse yine Rus L. Smekhov‘un elinden çıkan projede, ekibin 2017 yılına ait fantastik dünyalarına konuk olma şansına erişiyoruz. Uzay keşiflerinden uçan araçlara, havada giden trenlerden dünyanın merkezinde yer alan kıymetli madenlere erişme çabasına kadar fantastik bir hikayenin anlatıldığı hikayede günümüz için tahmin edilen teknolojiler yer alıyor.

Rus ekibin 2017’ye dair tahminleri niteliğinde olan çizimleri haberimizin girişindeki galeride bulabilirsiniz.