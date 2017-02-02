Alman mühendisliği İtalyan tasarımıyla buluşuyor: EF7 Vision Gran Turismo

Bir hiper otomobilde görmek isteyeceğimiz herşey bu etkileyici ortaklıkla karşımıza çıkabilir.



Cenevre Otomobil Fuarı’nı iki bölümden oluşan bir film olarak düşünelim. Filmin ilk yarısında başlangıç olarak bizi ısındıracak ve giriş niteliği içeren günümüzün standart otomobilleri olacak. Zaten bu değerlendirmemizi sizlerle “Cenevre Otomobil Fuarı 2017’nin merakla beklenen yeni otomobilleri” haberimizde paylaşmıştık. Filmin ikinci yarısındaysa adrenalin dozunu artıracak olan “mücevherler” var. Elbette hiper otomobillerden bahsediyoruz.



Bu yılki fuarda bilindik üreticilerin yanı sıra ayrı bir ilgi görmesi beklenen butik markaların da öne çıkması bekleniyor. Bu dediğimizin örneklerinden bir tanesiyse Formula 1 tarihinin önemli pilotlarından olan Emerson Fittipaldi‘nin takımı olan Fittipaldi Motors’un konsept modeli EF7 Vision Gran Turismo. Kariyeri boyunca iki kez Formula 1, Indy 500 şampiyonluğu gibi başarıları bulunan pilot kariyerini sakatlıklardan ötürü yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Şimdiyse Fittipaldi Motors olarak otomobil dünyasında bir marka olan ekip, Ferrari ve Alfa Romeo gibi efsanelerin en önemli modellerinde imzası olan Pininfarina tasarımını ve Alman mühendislik firması HWA ile geliştirdiği otomobilin konseptini mart ayı içerisinde Cenevre’de meraklılarıyla buluşturacak. Modelle ilgili teknik anlamda herhangi resmi bir açıklama yapılmazken şimdilik elimizde sadece bir adet görsel ve resmi site üzerinden devam eden ve geriye doğru sayan bir sayaç var. Pist kültüründen gelmiş altyapının Pininfarina dokunuşuyla ortaya çıkaracağı modelse şimdiden merak ediliyor.