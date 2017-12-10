Apple, iPhone Xc modelini satışa sunarsa tasarımı nasıl olur?

Teknoloji devi Apple‘ın en renkli akıllı telefon modeli kuşkusuz iPhone 5c modeliydi. Birçok renk seçeneği bulunan plastik gövdesiyle zamanında çok sevilen model, yeniden hayatımıza girer mi? Bunu bilemiyoruz ancak hazırlanan bir konsept karşımıza güncel hali iPhone Xc’yi çıkartıyor.



Uygun fiyatlı bir iPhone X kısa vadede çok mümkün görünmüyor. OLED ekranı ve TrueDepth kamerasıyla yüksek maliyeti bulunan telefon, yine de hayal etmemizi engellemiyor. İşte bu noktada ortaya çıkan iPhone Xc konsepti, gerçek olsa çok güzel olurdu dedirtiyor. iDrop News tarafından Martin Hajek’e hazırlatılan konsept, iPhone X özelliklerini oldukça renkli bir polikarbonat gövdede birleştiriyor. TrueDepth kamera sistemiyle tasarlanan konsept, beş farklı canlı renk ile oldukça dikkat çekici duruyor. Özellikle gençler tarafından çok memnuniyetle karşılanabilecek bu model, önemli özellikleri de kaybetmiyor. Arkasında iPhone X’in çift lensli kamera sistemi yer alan konsept, plastik olduğu için kablosuz şarj özelliğine de sahip.

Apple iPhone Xc’nin gerçeğe dönüşmesini ister miydiniz?

Çerçevesiz tasarımıyla gerçekten oldukça hoş görünen iPhone Xc konsepti, 450 – 500 dolar bandında satışa çıkması halinde ortalığı kasıp kavurabilecek gibi bir seçenek oluşturuyor. Şimdilik Apple’ın böyle bir plan içerisinde olduğu düşünülmüyor ancak uygun fiyatlı iPhone X’in hayali bile birçok kişi için çok güzel görünüyor.