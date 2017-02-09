Apple’dan el sıkışarak dosya paylaşımı yapılabilen devrimsel teknoloji patenti

Apple aldığı yeni patentlerle gelecekte nasıl teknolojilerle karşılaşabileceğimize dair ipuçları veriyor. Yıllardan beridir mobil cihazlarda dosya ve diğer bilgi aktarımı yeterince kolay hale gelmiş değil. Ancak Apple’ın bu yeni patenti sayesinde artık cihazlar arasında data paylaşımı çok daha kolay bir hale geliyor.

Alınan patentte belirli jestler sayesinde yalnızca hareketlerle dosya paylaşımı yapmak mümkün oluyor. Böylece cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmaya bile gerek kalmıyor. Dosya paylaşımı yapılmadan önce iki kişi bir hareket belirliyor ve bu hareket yapıldığında paylaşılacak dosya veya bilginin ne olacağı seçiliyor. Bundan sonra iki kişi el sıkıştığında, ellerini salladıklarında veya farklı bir harekette bulunduklarında söz konusu paylaşım otomatik olarak başlıyor. Bunun yapılabilmesi için akıllı saat üzerindeki sensör kullanılıyor. Sensörler yapılan hareketi algılayarak dosya paylaşımına izin veriyor. Hareket iki kişi arasında ortak şekilde ayarlandığı için her el sıkıştığınız kişiyle dosya paylaşmak gibi absürt olaylar yaşanmıyor ve güvenli bir şekilde dosya paylaşımı sağlanabiliyor. Paylaşılabilecek veriler arasında fotoğraflar, kişi bilgileri, dosyalar etkinlikler ve diğer farklı şeyler bulunuyor.

Her zaman dediğimiz gibi herhangi bir teknolojinin patentini almış olmak bu teknolojinin kısa veya uzun vadede kesin olarak kullanıma sunulacağı anlamına gelmiyor. Ancak gelecekte Apple Watch’ta böyle bir özellik görürsek de artık şaşırmayız.