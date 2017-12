Elon Musk’dan Tesla için çok önemli yapay zeka açıklaması

Yapay zeka konusunda sürekli korkutucu çıkışlar yapan Elon Musk, verdiği bir röportajda Tesla‘nın geleceğine yönelik önemli bir açıklamada bulundu.

The Register ve CNBC‘de yer alan habere göre Tesla, şu an kendi yapay zeka çipini geliştiriyor. Elon Musk’ın “dünyanın en iyisi olacak” şeklinde tanıttığı çip, tahmin edebileceğiniz üzere şirketin geleceği için büyük önem arz ediyor. Bildiğiniz gibi sürücüsüz otomobiller kendi başlarına yapay zeka sayesinde hareket edebiliyor. Şu an otomobillerinde ekran kartı devi NVIDIA tarafından üretilen AI çiplerini kullanan şirket, bu alanda bağımsız olmak istiyor. Kendi geliştirdikleri bir çip ile çok daha iyi sürücüsüz kontrol sunabilme ihtimali bulunan şirket, kendi çözümüyle ekonomik avantaj sağlamak da istiyor. Bu özel yapay zeka çipi üzerinde 50’den fazla kişinin çalıştığı söylenirken, Musk yapay zekanın hem yazılım hem de donanım tarafında çok ciddi olduklarını belirtiyor.

Tesla kendi yapay zeka çipini kullanmak istiyor

Yasal belirsizlikler içinde kendi çözümüyle yol gösterici olmak isteyen Tesla, sürücüsüz otomobilleri daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Bunu yapacak gücü elinde bulunduran şirket, iki yıl içinde seviye 5’e (İnsana ihtiyaç yok) çıkış yapılacağına kesin gözüyle bakıyor. CEO Elon Musk ayrıca yapay zekanın 5 ile 10 yıl içinde insandan daha iyi hale geleceğini de sözlerine ekliyor. Yani otomobillerin bizlerden daha iyi birer sürücü olacağı günler yaklaşıyor.