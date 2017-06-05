Gerçeğe dönüşmeyi bekleyen konseptlerde bugün: Volvo Autonomous Carrier

Bir Türk tasarımcı tarafından geliştirilen proje geleceğin büyük ticari araçlarına farklı bir bakış açısı getiriyor.

Yedi bölümünü geride bıraktığımız “Gerçeğe dönüşmeyi bekleyen konseptler” serimizin son bölümünde 2035 yılı için hayata geçirilen Jeep Off-Roader‘a yer vermiştik. Koreli tasarımcı Nak Joong Kim tarafından tasarlanan Jeep projesinin ardından serimizde bu hafta Jaguar SS-107 projesinde olduğu gibi bir Türk tasarımcının imzası var. Endüstriyel ürün tasarımcısı Kaan Karagoz tarafından hayata geçirilen Volvo kamyon konsepti geleceğin ticari ulaşım ayağı için geliştirilmiş bir proje olarak karşımızda duruyor.

Otonom sürüş teknolojisi üzerine şekillendiği için aynı zamanda sürücüsüz olarak da kullanılabilen bir kamyon olan otonom Volvo kuryesi gücünü elektrik motorlarından alıyor. Kablosuz şarj teknolojisinden de faydalanıldığını gördüğümüz tasarım projesinde kamyon üzerinde kullanılan yekpare hatlar dış yapıdaki etkileyiciği ciddi oranda güçlendirirken yükleme bölümlerine erişim için bölümlerin yukarı doğru açılabilir olması dikkat çeken bir diğer detay olarak karşımıza çıkıyor. Her bölümünün ayrı olarak da şarj edilebilir şekilde tasarlanan projenin en karakteristik tarafının da burası olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Gerçeğe dönüşmeyi bekleyen konseptler serisi

– Gerçeğe dönüşmeyi bekleyen tasarımlarda bugün: 2019 Tesla Roadster

– Gerçeğe dönüşmeyi bekleyen konseptlerde bugün: Ferrari 250

– Gerçeğe dönüşmeyi bekleyen konseptlerde bugün: Tesla Model EXP

– Gerçeğe dönüşmeyi bekleyen konseptlerde bugün: Jaguar SS-107

–Gerçeğe dönüşmeyi bekleyen konseptlerde bugün: Apple iCar

– Jeep Off-Roader