Giyilebilir cihaz satışları beklentileri karşılayamıyor

2016 yılının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde teknoloji dünyasından yıllık raporlar gelmeye devam ediyor. Giyilebilir cihazlarla ilgili yayınlanan rapor, sektörün çok da iyi bir yıl geçirmediğini gösteriyor.

Araştırma şirketi eMarketer, 2015 yılında yaptığı tahminde giyilebilir cihaz pazarının hacminin yüzde 60 oranında büyüyeceğini öngörmüştü. Ancak 2016 yılında bu oran yalnızca yüzde 24,7’de kaldı. 63,7 milyon kullanıcının giyilebilir cihaz tercih edeceği düşünülürken bu rakam sadece 39,5 milyona ulaşabildi. Giyilebilir cihazların en çok 25-34 yaşları arasında popüler olduğu görülürken ikinci sırada 18-24 yaşındaki kişilerin yer alması dikkat çekiyor. 2017 yılında giyilebilir cihaz piyasasında ne gibi değişiklikler olacağını hep birlikte göreceğiz.