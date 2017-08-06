Hafta sonu ne indirsek: Dizi Dergi

Son zamanlarda hepimiz dizilerle yatar, dizilerle kalkar olduk. Özellikle Game of Thrones’un tüm dünyadaki hakimiyeti Türkiye’de de etkisini sürdürüyor. 7.sezonun gelmesiyle dizinin fanları ekranların başından ayrılmıyor. Her yeni bölümü sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler diziyle ilgilil bilgilere gerek internet sayfalarından gerekse televizyondan ulaşıyor.

iOS ve Android platformlarında yer alan Dizi Dergi adını taşıyan uygulama başta Game of Thrones olmak üzere, yabancı ve türk dizileriyle ilgili bilgilere ulaşmaya olanak sağlıyor. Dergi formatında ve şık bir tasarımla bu bilgileri aktaran uygulama Türkiye’de takip edilen dizilerle ilgili en güncel bilgilerin haricinde en iddialı yorumları, eleştirileri ve özel röportajları da sunuyor. Dijital yayıncılık dünyasının tüm gelişmiş imkanları kullanılarak hazırlanan Dizi Dergi’yi App Store ve Google Play Store üzerinden telefonunuza veya tabletinize ücretsiz indirebilirsiniz.