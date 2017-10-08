Hafta sonu ne indirsek: Protanopia [Video]

Çizgi romanlardan hoşlanıyorsanız bu hafta sonu sizin için seçtiğimiz Protanopia isimli uygulamanın dikkatinizi çekeceğini söyleyebiliriz. Dijital interaktif bir çizgi roman olarak karşımıza çıkan uygulama Andre Bergs isimli bir çizerin imzasını taşıyor. Dijital çizgi romanlara yeni bir bakış açısı getiren Protanopia, 3D ve 2D animasyon öğeleriyle bugüne kadar okuduğumuz çizgi romanlardan kolayca ayrılıyor.

iPhone ve iPad kullanıcıları için ücretsiz olarak indirmeye sunulan Protanopia, II.Dünya Savaşı sırasında Normandiya plajlarına inen askerlere ait hikayeyi konu alıyor. General Dwight D. Eisenhower kumandasındaki Müttefik kuvvetlerinin 1944 Haziran – Eylül ayları arasında giriştiği hücum hareketi olan Normandiya Çıkarması’nı anlatan çizgi roman, 3D desteği sayesinde okuyuculara sanki savaşın içindeymiş hissini sağlıyor. Sahnede farklı bir perspektif elde etmek ve belirli açılardan görülemeyen ayrıntıları görmek için iPhone’unuzu veya iPad’inizi eğmeniz yeterli. Bu arada altını çizmekte yarar var. Protanopia uygulaması grafik açısından yoğun bir uygulama olduğu için yeni bir iOS cihazınıza sahip olmanız gerektiğini söyleyelim. Eski cihazlarda Protanopia uygulamasının performansının yeterli düzeyde olmayacağını belirtelim. İnteraktif çizgi roman Protanopia’yı haberin devamındaki bağlantı linki üzerinden indirebilirsiniz.

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