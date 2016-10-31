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Hyundai’den kızgın Volkswagen müşterilerine çağrı

Hyundai, Volkswagen’ın yaşadığı emisyon skandalını fırsata çevirmek konusunda iddialı bir kampanya başlattı.

Volkswagen’in küresel bazda yaşadığı emisyon skandalı marka için sadece milyon dolarlarlık bir kayıpla sonuçlanmadı. Markanın zedelenen imajı ve müşterileriyle yaşadığı problemler maddi kaybın yanı sıra dile getirilen en büyük sıkıntılar arasında. Şu günlerde özellikle Amerika pazarıyla barışma çabaları içerisinde olan Volkswagen, yeni SUV modeli Atlas‘ı bu senaryonun başrolü olarak kullanma niyetinde.

vwprotest

Volkswagen’ın yaşadığı bu sıkıntı ve tiraj kaybını fırsata çevirmek isteyen firmalarda yok değil elbette. Hyundai bu politikayı uygulayan bir üretici olarak şu günlerde ön plana çıkıyor. Üstelik bir hayli cezbedici kampanya koşullarıyla. Hyundai, model yılları 2009 ile 2015 arasında olan ve kaputunun altında 2.0 litre hacminde dizel motor bulunduran Volkswagen Beetle, Golf, Golf Sportwagen, Jetta, Jetta Sportwagen, Passat ve Audi A3 modellerini kapsayan kampanyada araç sahiplerine ilgi çekici bir teklif sunuyor. Yeni bir model arayışı içinde olanların dikkatini çekmesi beklenen kampanyada kullanıcıların sahip olmak istediği Hyundai modellerinde 1,250 dolara kadar indirim kazanması mümkün. Hyundai’nin kampanyasının ne derece ilgi göreceği ise merak ediliyor. Hyundai’nin değiştirme kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hyundai'nin değiştirme kampanyasının ilgi göreceğini düşünüyor musunuz?

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YORUMLAR
  • Abra Kadavra

    Hyundai’in sac kalınlığı, VW’in neredeyse üçte biri. Rüzgarda bile yamulan araçlar yapıyorlar. Denize düşerken yılana sarılmaktır, bu.. Atlas’ı bekleyin rahat edin.

  • PatlatGeç

    Bilader Hyundai sac kullanıyorken o en kral vosvoslarda aleminyum kullanılıyor ve buna ragmen kapı içi koruma çelik bariyerleri bulunmuyor.Tabi kalite budur demi. Emisyonları tutturama insanlarıda sıkıntıya sok.Muaynede sıkıntı çek.Neymiş ben aleminyum giydirme jettaya pasata biniyorum Sana biniyolar SANA.

  • Talha

    Kaç kere hyundai ‘ye bindiniz, müşterisini kandıran bir WV savunurken bunları söylemeniz çok ilginç ! Ön yargınızı yıkın biraz ya !? Talha BİLGİ

  • Chamoore

    Cahil olmak ne güzel. Her şeyi biliyorsun 🙂

  • Abra Kadavra

    Hayırdır Hyundai’de mi çalişiyorsunuz malozlar?

  • Ülkemizdeki Vw sevgisini öldüremezler, Vw sahipleri buldukları her fırsatta arabaları övmekten, diğer arabaları da kötülemekten geri kalmazlar. Çünkü cahil olmak bunu gerektirir. Cahiller okumazlar, araştırmazlar, söylenenleri umursamazlar, tek bildikleri doğru şey, kendi düşündükleridir.

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