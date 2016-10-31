Hyundai’den kızgın Volkswagen müşterilerine çağrı

Hyundai, Volkswagen’ın yaşadığı emisyon skandalını fırsata çevirmek konusunda iddialı bir kampanya başlattı.



Volkswagen’in küresel bazda yaşadığı emisyon skandalı marka için sadece milyon dolarlarlık bir kayıpla sonuçlanmadı. Markanın zedelenen imajı ve müşterileriyle yaşadığı problemler maddi kaybın yanı sıra dile getirilen en büyük sıkıntılar arasında. Şu günlerde özellikle Amerika pazarıyla barışma çabaları içerisinde olan Volkswagen, yeni SUV modeli Atlas‘ı bu senaryonun başrolü olarak kullanma niyetinde.

Hyundai'nin değiştirme kampanyasının ilgi göreceğini düşünüyor musunuz? Evet

Hayır

Loading ... Loading ...