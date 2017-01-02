Hyundai’nin hidrojen yakıtlı yeni modeli menzil değeriyle dikkat çekiyor

Geleceğin otomobillerinde yer alacak enerji kaynakları üzerinde yoğun mesai harcayan Hyundai, 2017 içerisinde önemli adımlar hazırlığında.



Elektrik ile birlikte gelecekte kullanılacak hidrojen yakıt hücreli araçlar da hızla gelişmeye devam ediyor. Honda’nın Clarity, Toyota’nın Mirai ile şekillenen hidrojen yakıtlı araçlar segmentinde Hyundai, 2017 ve 2018’de ciddi adımlarla karşımızda olma konusunda iddialı. Tucson ile hidrojen yakıt liginde günümüzde varlığını devam ettiren Hyundai, 2018 model yılıyla kullanıcılarla buluşturacağı Tucson’da ciddi menzil değerleriyle kullanıcıların karşısına çıkmak istiyor.



Aralık ayının başında elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçların geliştirme sürecini Honda ile birlikte yürüteceğini açıklayan Hyundai, hali hazırda sunulan Tucson’un menzil değerinde (426 km) yüzde 30‘luk bir artışla 560 km‘lik bir değerle (Honda Clarity‘den 29 km daha az) piyasaya çıkmak istiyor. Menzil değeri artırılmış Tucson’un yanı sıra önümüzdeki günlerde doğrudan Toyota’ya rakip olacak hidrojen yakıtlı bir otobüsün tanıtım organizasyonunu gerçekleştiren olan Hyundai, IONIQ’in elektrikli modeliyle birlikte alternatif enerji elini güçlendirecek.