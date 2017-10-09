iOS 11’de nasıl belge taranır?

iOS 11 güncellemesiyle beraber iPhone’ların özellikleri de gelişmeye devam ediyor. Belge tarama da onlardan biri.

Evinizde halihazırda bir tarayıcınız bulunmuyorsa, acil gönderilmesi gereken pek çok belge için telefonunuza üçüncü parti uygulamalar yüklemek zorunda kalmış olabilirsiniz. Ancak iOS 11 güncellemesi sayesinde artık uygulama indirmenize gerek yok. iPhone 5s ve üstü cihazlar aldıkları iOS 11 güncellemesiyle belge tarayıp, düzenleyebiliyor.

Özellikse çok göz önünde bir yerde değil ne yazık ki. Bir belge taramak için önce Apple’ın Notlar uygulamasına girmeniz gerekiyor. Buradan yeni not ekleme seçeneğini seçtikten sonra ekranın altındaki “artı” simgesine dokunarak nota ekleyebileceğiniz özellikleri görüntüleyebiliyorsunuz. En üstte yer alan Belge Tara ise aradığınız özellik. Telefonun kamerasını kullanarak taramanız gereken belgeyi taradıktan sonra standart tarayıcı uygulamalarında olduğu gibi belgenin sınırlarını belirliyor ve renk ayarını yapabiliyorsunuz. Renk, Gri Tonlu, Siyah Beyaz ve Fotoğraf olmak üzere dört farklı renk değiştirme seçeneği sunuluyor. Belge üstüne yazı da yazmak mümkün. Sonrasında belgeyi notunuza ekleyip geliştirebilirsiniz.

Belge üstüne yazı yazmak için ekranın sağ üst kısmındaki “Gönder” tuşuna tıklamanız gerekiyor. Burada İşaretle seçeneği ile belge üstüne yazı yazmak mümkün oluyor. Aynı noktada taradığınız belgeyi PDF olarak kaydedebilmeniz için de bir seçenek mevcut.