Karşınızda dünyanın en hızlı station wagonu: Mercedes-AMG E63 S 4Matic+ Estate [Video]

Bir süredir geliştirme süreci yürütülen Mercedes ailesinin station wagon versiyonları, karşımıza dünyanın enleri arasına girmiş şekilde çıktı.

Geçtiğimiz ekim ayı içerisinde tüm zamanların en hızlı E Serisi ile bizleri selamlayan Mercedes-AMG ortaklığı bugün kendi tarihinin ötesinde bir modelle karşımızda. E63 S Sedan ile kendi markası içerisinde bir en üreten ekip, 2017 E63 S Estate ile birlikte dünyanın en hızlı SW modelini bizlerle buluşturuyor. Erişebildiği hız değerleri ve teknik parametrelerinin yanı sıra iç ve dış tasarımda da genel doyumu sağlayacağının sinyallerini veren Mercedes-AMG E63 Estate serisi, aslında bir aile otomobili olarak nitelendirilen bu kasanın da spor otomobillere kafa tutacak potansiyeli olduğunu kanıtlayan örneklerden sadece bir tanesi.

Tabuları yıkmak: Tasarım / Donanım

Tasarımıyla ekim ayında tanıtılan sedan modelin izlerini taşıyan Mercedes-AMG E63 Estate’in dış taraftaki en karakteristik farkı haliyle arka tarafa doğru yöneldiğimizde ortaya çıkıyor. Yerini aldığı jenerasyona göre 27 mm daha geniş yapıda olan yeni serinin bagaj hacmi normal koşullarda 640 litreyken koltuklar pasif hale getirildiğinde 1.680 litreye kadar yükselebiliyor. Bu değerlerle de rakibi olan Audi RS6’dan ciddi oranla da avantajlı olduğunu belirtmekte fayda var. Bagaj hacmiyle birlikte arka koltuklarda da revizyona giden Mercedes, bu sayede önemli oranda diz mesafesi kazanımı sağlandığının altını çiziyor.



Aracın dış tasarımı sizi tatmin ettiyse kapıları açıp içeri girdiğinizde bu hissiyatın iki adım ilerisiyle karşılaşacağınızın garantisini verebiliriz. Mercedes’in en güçlü olduğu yönlerinden biri olan iç tasarımda markanın adeta kendi galaksisine davet ediliyoruz. İçeride tek parça olarak yer verilen ekranlar koltuğa oturduğunuzda sizi saran ve ilk göze çarpan özel detaylar arasında. Tamamen elektronik olan bu ekranların büyüklüğü diğer modellerde olduğu gibi 12,3 inç olarak belirleniyor. Büyüklüğü ile beklentileri karşılayan ekranlarda kullanılan grafikler, AMG’nin üç kollu sportif deri direksiyonu, F1 şanzıman kulakçıkları ve AMG spor koltuklar gibi donanımların hepsi bir araya geldiğinde, bazı kullanıcılar için kaba görünen station wagon kasa tabusunu yıkacak bir birliktelik ortaya çıkıyor. Son olarak yine sedan versiyonda olduğu gibi Comfort, Sport, Sport Plus, Bireysel ve Yarış (Sadece S 4Matic+) olmak üzere beş farklı sürüş modu bulunan Estate ailesinin tıpkı bir insan gibi farklı “ruh” haline bürünebildiğini belirtelim.

Biraz daha hız mı? Evet, lütfen: Altyapı – Motor

E63 4Matic+ Estate ve E63 S 4Matic+ Estate olmak üzere iki farklı versiyonda kullanıcılarla buluşacak olan serinin sizin de tahmin ettiğiniz gibi baskın olan üyesi S versiyonu. Estate ailesinin kaputunun altında Mercees-AMG’nin sedan versiyonda da kullandığı 4.0 litrelik direk enjeksiyonlu twinTurbo V8 motor görev yapıyor. Standart E63 Estate’in bu motorla 563 beygir güce ve 748 Nm tork değerine sahip olduğunu görüyoruz. İşleri daha heyecanlı hale getiren ve ekibin turbo basıncı üzerinde geliştirme yaptığı S versiyonun güç değerleriyse 604 beygir ve 848 Nm olarak kayıtlarımıza geçiyor. Yapılan geliştirmelerle birlikte bu motorla 0’dan 100’e sadece 3,5 saniyede erişebilen E63 S 4Matic+ Estate, bu değerle dünyanın en hızlı station wagon modeli ünvanını da eline geçiriyor. Bu değerin en büyük rakibi Audi RS6’dan 0.2 saniye daha iyi, sedan E63 AMG’den 0.1 saniye geride olduğunu da belirtmekte fayda var.



Mercedes-AMG ekibi Estate ailesinde performans ile birlikte tüketim anlamında da tedbiri elden bırakmıyor. Volkswagen grubundan hatırlayacağımız aktif silindir teknolojisine benzer bir sisteme yer veren ekip, silindir pasivizasyon sistemiyle 1.000 ve 3.2500 devir aralığında ve konfor modunda olağan olarak devam eden kullanımlarda sekiz silindirin dört tanesini pasif hale getiriyor ve tüketime doğrudan olumlu etki sağlıyor. Dört tekerlekten çekiş altyapısıyla desteklenen Estate ailesinin standart versiyonun mekanik diferansiyel kilidine yer verilirken S versiyonunda bu kontrol elektronik olarak sağlanıyor. Mercedes-AMG ekibi yine sadece S versiyonda sunulan Drift moduyla sınırların dışına çıkmak isteyen sürülere özel bir hediye vermeyi de ihmal etmemiş.

Mercedes-AMG ortaklığının en taze üyeleri olan 2017 Estate ailesi ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı 2017 kapsamında kullanıcılarla buluşacak. Fuarın ardından satış hazırlıklarına hemen başlayacağı açıklanan Mercedes’in modelleri nisan ayı içerisinde satışa sunması beklenirken fiyatların ne kadar olacağıysa henüz netlik kazanmadı. Teknik değerleri ve tasarımıyla çoğu kişiye sw kasasını sevdirecek otomobillerden olacak olan yeni seriyle birlikte rekabet yepyeni bir boyut kazanmışken bizler, “Daha ne kadar ileri gidebilirler?” sorusunu sormaya ve hayal etmeye devam edeceğiz.

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