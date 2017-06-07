Konami’den Dieogo Maradona sürprizi

PES 2018’in ilk detaylarını geçtiğimiz ay paylaşan Konami’den futbol tutkunlarını heyacanlandıracak bir açıklama geldi. Konami Digital Entertainment B.V, Arjantin milli takımının eski profesyonel futbol oyuncusu Diego Maradona’nın Konami ile 2020 yılına kadar Konami oyunlarında görünmesi için bir anlaşma imzaladığını açıkladı.



Konami, popüler futbol oyunu serisi olan “Pro Evolution Soccer”ı yıllardır piyasaya sürüyor ve 10.000’den fazla gerçek futbolcuyu PES 2017 son sürümünde sergiliyor. 1995 yılındaki ilk satışından bu yana toplam satışlar 96 milyona (Mart 2017 sonu itibarıyla) yükseldi. “Pro Evolution Soccer”’ın yanı sıra, Konami “PES Collection” ve “PES Club Manager” gibi akıllı telefon oyunlarını da çıkardı. Şimdi de, futbol oyunlarında Diego Maradona’yı öne çıkarmayı planlıyor. Detaylı bilgiler oyunun resmi internet sitesinde duyurulacak ve biz bu bilgileri edindiğimizde sizlerle paylaşacağız. PES 2018 ile ilgili ilk detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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