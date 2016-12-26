Mesafeler artık öpüşmeye engel değil

Uzak mesafeden ilişki yaşayanlar ya da iş sebebiyle sık sık seyahate çıkanların sevdiklerine duyduğu özlemini biraz da olsa azaltacak yeni bir cihaz tasarlandı. İsmi Kissenger olan bu cihaz birbirine uzak olan iki kişinin sanal ortam yardımıyla öpüşmesine yardımcı oluyor.

Akıllı telefonlar yardımıyla kullanılabilen bu aksesuar Emma Yann Zhang tarafından tasarlandı ve ilk kez Love and Sex with Robots konferansında tanıtıldı. Cihaz dışarıdan bakıldığında silikondan yapılmış bir telefon kılıfını andırıyor. Tek bir farkla: Cihazın alt kısmında oval ve geniş bir alan bulunuyor. Bu bölüm sensörler yardımıyla telefonun diğer ucundaki kişinin dudak hareketlerini taklit ediyor. Kullanıcılar dudaklarını bu bölgeye dayadığında öpülüyormuş gibi hissediyor.

Kissenger mesafeleri kısaltmanın yanı sıra bilimsel bir araştırmayı da bünyesinde barındırıyor. Yani bu cihazı kullananlar aynı zamanda öpüşme üzerine bir araştırmanın parçası olacak. Öpüşme eylemi sırasında kan basıncı ve kalp ritminin ne şekilde değiştiği bu sayede gözlemlenebilecek. Elde edilen bu bilgiler sayesinde Kissenger’ın Turing testini geçmesi umuluyor. Bu noktadan sonra cihaz karşı tarafta kimse olmadan da kullanılabilecek.