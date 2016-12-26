Microsoft, Windows 10’da hata yaptığını itiraf etti

Microsoft’un ücretsiz güncelleme sürecinde kullanıcıları uyarılarla bunaltması internette sıkça eleştirildi. Yeri geldiğinde oynanan oyunu bile kapatarak güncelleme yapılması gerektiğini hatırlatan Windows 10, eleştiri yağmurunun hedefi oldu. Microsoft biraz geç de olsa Windows 10’da yaptığı bu hatayı kabul etti.

Şirketin CMO’su Chris Capossela, yaptığı bir röportajda Windows 10’un güncelleme politikasına değindi. Güncelleme konusunda çok agresif davrandıklarını ve çizgiyi aştıklarını söyleyen Capossela, özellikle de kullanıcıların diyalog penceresini çarpı tuşuna basarak kapattığında bile güncelleme uyarılarının çıkmaya devam etmesinin büyük bir hata olduğunu söyledi. Kısa süre içerisinde tüm dünyanın bu sorundan etkilendiğini söyleyen yetkili isim, daha sonrasında bu sorunu giderdiklerini ve karşılaştıkları bu durumdan büyük dersler çıkardıklarını ifade etti. Windows 10’a geçişler artık ücretli olduğu için bu tür uyarılar çıkmıyor. Microsoft’un aldığı bu ders, gelecekte benzer durumların yaşanmamasını sağlar umarız.