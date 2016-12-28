Porsche Exclusive’in son gözdesi: 2017 Panamera Turbo

Porsche’nin özel kişiselleştirme programı dahilinde, özel renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkan Panamera Turbo şanslı kullanıcılar için koleksiyon değeri taşıyor.



Porsche’nin 2009 yılından itibaren kullanıcılara sunmaya başladığı ve kısa zamanda ilgi odağı olmaya başaran Panamera modeli, geçtiğimiz ay en güncel formuyla karşımıza çıkmıştı. Tanıtımının gerçekleştiği günden beri yerini aldığı jenerasyona göre yine kısa zamanda kullanıcıların ilgisini üzerine çekmeyi başlayan 2017 model Panamera, Porsche Exclusive ekibi tarafından özel olarak tasarlanan renk seçeneğiyle Cayman, Cayenne, Macan, 718 ve 911’in dahil olduğu özel koleksiyonda kendine yer buldu.



Merkezi Stuttgart‘ta bulunan Porsche ekibi aslında bu tarz özel versiyonları 30‘lu yıllardan beri kullanıcılarla buluşturuyor. Bir nevi kişiselleştirme programı olarak da nitelendirebileceğimiz Sonderwunschprogramm (Özel istek programı) kapsamında kullanıcılar, renk ve döşeme seçenekleri olmak üzere araçlarının donanımlarını tercih edebiliyor. İlk sunulduğu sürecin ardından Porsche Exclusive ismini alan program kapsamında 50’lili yılların başında Porsche 356 satın alan bir kullanıcının, aracının dış tarafını kürkle kaplama talebinin bile gerçekleştiğini görüyoruz. “Siz hayal edin parası karşılığında biz yapalım”; gayet makul bir anlaşma.



2017 Porsche Panamera Turbo da bu programın en yeni üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Porsche’nin günümüzde sunduğu en üst seviye kişiselleştirme seçenekleriyle donatılan projede dış kısımda parlak kırmızı rengi ve 21 inç büyüklüğünde spor jantlar yer alıyor. İçeriye girdiğimizde dışarıda hakim renk olarak tercih edilen kırmızı, konsol dahil olmak üzere saat ve aracın anahtarlığında kullanılıyor. El işçiliğiyle meydana getirilen projenin döşeme ayağındaysa deri kaplama detaylar bulunurken özelleştirme kapsamında kullanıcılar alcantara, daha yoğun ahşap veya alüminyum detaylar tercih edilebiliyor.



Geçmişte bu hizmeti almak isteyen kullanıcıların Zuffenhausen veya Leipzig‘de yer alan noktalara gitmesi gerekirken, Porsche bu hizmeti sunan bölümlerine Atlanta ve Los Angeles’ta yer verdiğini açıkladı. Porsche’nin resmi sitesi üzerinde yer alan konfügrasyon bölümünden kullanıcıların tercih ettikleri özellikleri seçebileceği program kapsamında, 161.050 dolardan başlayan Panamera Turbo’ya 3.300 dolar karşılığında renk, 6.075 dolar karşılığında sport dizayn paketini eklemek mümkün. Döşemelerle ilgili henüz fiyat açıklamasının olmadığı belirtilirken kürk kaplamalı bir Panamera’yı bazılarımız hayal etmeye başladı bile.