Samsung Galaxy Note 8’in tasarımından yeni detaylar

Samsung Galaxy Note 8’in piyasaya sürülmesine birkaç ay kala cihazla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce Galaxy Note 8’in tasarımının Galaxy S8 ile büyük benzerlik göstereceği söylenmişti. Şimdi ise cihazın tasarımının tam anlamıyla nasıl görüneceğiyle ilgili olarak yeni bir render görüntü ortaya çıktı.



Yayınlanan çizimler daha önceki iddialarla örtüşüyor. Ön tarafta yine sonsuz ekranlı tasarım bizleri karşılıyor. Yandaki tuş dizilimlerinin Galaxy S8 ile aynı olduğu cihazın asıl farkı ise arka tarafa geçildiğinde ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere Galaxy S8’de çift kamera beklenmesine rağmen maalesef cihazda tek kamera yer alıyordu. Galaxy Note 8’le ilgili iddialarda ise başından beri çift kamera vurgusu yapılıyor ve telefonda çift kameranın yer almasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Yayınlanan çizimlerde de çift kamera dikkat çekiyor. Cihazın arka kısmında parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Bu da uzun süredir iddia edildiği gibi parmak izi okuyucusunun ekran üzerine entegre edildiği düşüncesini akıllara getiriyor.

About Samsung Galaxy Note 8, smaller angle, which is 100% sure the message. pic.twitter.com/OJDXcLUPkg

— Ice universe (@UniverseIce) 6 Haziran 2017