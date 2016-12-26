Standartları altüst eden elektrikli kamyon konsepti: Mercedes-Benz E-Truck [Galeri]

Bağımsız tasarımcıların oluşturduğu çalışmalar, binek otomobillerle birlikte kamyonlara da yeni bir standart getirecek gibi gözüküyor.

Bosch‘un 66. IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda ticari araçların geleceği konulu VisionX konsept çalışmasıyla birlikte elektrik motoru ve otonom sürüş ikilisinin geleceğin taşımacılık sektörüne nasıl görüneceğini kendi perspektifinden görme imkanına sahip olmuştuk. Bu sürecin ardından Amerikalı üretici Nikola’nın elektrikli modeli One ile taşımacılıkla ilgili en ciddi adımlardan birine şahit olduk. Tüm bu örnekler bizlere, binek otomobillerle birlikte artık kamyonların da gelişen tasarım dilinden fazlasıyla eklendiğinin bir kanıtıydı. Ve şimdi son zamanların en dikkat çekici tasarım çalışmasıyla bu düşüncemiz gittikçe güçleniyor.



Portekizli tasarımcı Francisco Calado‘nun geliştirdiği Mercedes-Benz E-Truck konsepti fütüristik tasarımı ve detaylarıyla ezber bozan bir yapıya sahip. Tamamen elektrikli yapıda olan E-Truck’ın projesinde silindirik yapıda 10 adet batarya yer alıyor. Calado, tasarımının düşük sürtünme katsayısı ve aerodinamik yapısıyla birlikte dünyanın en hızlı kamyonu olacağını ifade ediyor. İçerisinde kendine ait banyosu ve uzun yolculuklar için kullanıcıların dinlenebileceği bir odası bulunan E-Truck’ın günümüz kamyonlarından biraz daha uzun yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Konseptin belki de en dikkat çeken kısmıysa kapı tasarımı. Tasarımda yan tarafta kapılara yer vermeyen Calado’nun, E-Truck’a girişi ön taraftan yapılacak şekilde tasarladığını görüyoruz. Bu tarz tasarımlarla birlikte önümüzdeki yıllarda asfalt üzerinde göreceğimiz kamyonların potansiyeli şimdiden ilk sinyallerini veriyor. Tasarımcı Francisco Calado’nun tasarımlarının yer aldığı proje sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.