Stranger Things‘in açılış müziği yeniden yorumlandı [Video]

Yaz aylarında ekrana gelen ve ilk sezonuyla büyük ilgi çekmeyi başaran Stranger Things‘in açılış müziği yeniden yaratıldı.

2016‘nın en iyi dizileri arasında gösterilen Stranger Things, Netflix üzerinden izleyicilerle buluşmuştu. Winona Ryder, Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer gibi isimlerin rol aldığı yapım önümüzdeki yıl ekranlara dönecek. İkinci sezonu merakla beklenen dizi şimdi farklı bir şekilde gündeme geldi.

Hakkında çok konuşulan her yapımda olduğu gibi Stranger Things’in açılış müziği de yeniden yorumlandı. Hem de çello ile… Bu başarılı yorum Nicholas Yee‘nin YouTube hesabı üzerinden paylaşıldı. Ona Adam Caulfield ve Katherine Pernal eşlik etti. Videonun açıklamasında tüyler ürpertici olayları, nostaljik ve duygusal anlarla harmanlayan bu yapımın müziğini yorumlamak istedikleri dile getiriliyor.

Stranger Things ikinci sezon bölümleriyle 1 Şubat 2017‘de seyirci karşısına çıkacak. Dizinin yeniden yaratılan açılış müziğini haberimizin girişinde bulabilirsiniz.