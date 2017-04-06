Toyota Hilux’u lüks bir eve dönüştüren proje: Expedition V1 [Video]

Expedition V1 adıyla geliştirilen proje Toyota Hilux hakkında akıllara gelen tüm tasarımları unutturmaya aday.



Geçtiğimiz hafta içerisinde Amerika merkezli oyuncak üreticisi Tonka ile bir araya gelerek resmi geliştirme ekibiyle Hilux’un standartlarını yeni bir boyuta getiren Tonka projesiyle fazlasıyla etkilenmiştik. 2.8 litre hacimli turbo dizel motorlu Hilux üzerine geliştirilen bu projenin ardından yine karşımıza çıkan Hilux, bu kez içimizde direksiyonuna geçip tüm dünyayı dolaşma istediği yaratan bir tasarımla karşımıza çıktı. Pickup modelleri üzerine yaptığı başarılı projelerle bilinen Artic Trucks ekibinin de geliştirme sürecinde bulunduğu “Kurt” lakaplı Hilux Expedition V1, seyahat etmeyi sevenlerin yanı sıra işi gereği zorlu koşullarda çalışması gereken kişilerin de ilgisini çekecek gibi gözüküyor.



Geçtiğimiz haftaki Hilux Tonka’nın aksine 225 beygir güç üreten 3.0 litre dizel motorun kullanıldığı Expedition V1, geliştirme kapsamında elde ettiği snorkel ile birlikte neredeyse suyun altında bile yoluna devam edebiliyor. Kutup bölgesindeki fotoğraf çalışmalarıyla bilinen Stefan Forster ekibinin hizmetine verilen araç dört tekerlekten çekiş altyapısına sahip. Projeyi belki de diğer tüm Hilux geliştirmelerinden ayıran parçasıyla şüphesiz bir ev konforunun kapılarını aralayan karavan bölümü. Bu bölümde banyo, çift kişilik yata, mutfak gibi standart bir evde yer alan ve ihtiyaç duyulan her bölümün yer aldığını görüyoruz. Projenin detaylarının ortaya çıkmasının ardından çoğu kişide olduğu gibi biz de geliştirmenin bedelini merak ettik lakin özel bir proje olduğu için satışa sunulmadığı sonucuyla karşılaştık. Projenin detaylarını okuduktan sonra sizlerin yapacağı gibi biz de videonun “oynat” butonuna basarak en azından izleyerek keyif aldık.

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