Twitter veri dostu yeni versiyonunu kullanıma sundu: Twitter Lite

Twitter yavaş internet bağlantısı, pahalı veri kotaları ve mobil cihazlarda yeterli hafıza olmaması gibi sorunları çözen yeni platformu Twitter Lite‘ı duyurdu.

Facebook’un da benzer bir çalışma ile akıllı telefon kullanıcılarının beğenisine sunduğu Facebook Lite‘ın izinden giden Twitter Lite, 1 MB’lık boyutuyla telefonda neredeyse hiç yer kaplamıyor. Veri kullanımını en aza indiren ve yavaş bağlantılarda hızlı yükleme yapabilen Twitter Lite ile kullanıcıların takip ettikleri içeriklere daha hızlı ve tasarruflu bir şekilde ulaşması sağlanıyor.

Twitter Lite is a faster, data friendly way for people to use Twitter to see what’s happening in the world.

👉 https://t.co/AIUgyCAFj0 pic.twitter.com/9EIG7pgK6O

— Twitter (@Twitter) 6 Nisan 2017