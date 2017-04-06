Twitter veri dostu yeni versiyonunu kullanıma sundu: Twitter Lite

Twitter yavaş internet bağlantısı, pahalı veri kotaları ve mobil cihazlarda yeterli hafıza olmaması gibi sorunları çözen yeni platformu Twitter Lite‘ı duyurdu.

Facebook’un da benzer bir çalışma ile akıllı telefon kullanıcılarının beğenisine sunduğu Facebook Lite‘ın izinden giden Twitter Lite, 1 MB’lık boyutuyla telefonda neredeyse hiç yer kaplamıyor. Veri kullanımını en aza indiren ve yavaş bağlantılarda hızlı yükleme yapabilen Twitter Lite ile kullanıcıların takip ettikleri içeriklere daha hızlı ve tasarruflu bir şekilde ulaşması sağlanıyor.

Twitter Lite is a faster, data friendly way for people to use Twitter to see what’s happening in the world. 👉 https://t.co/AIUgyCAFj0 pic.twitter.com/9EIG7pgK6O — Twitter (@Twitter) 6 Nisan 2017

Twitter Lite için herhangi bir uygulama indirmenize ise gerek yok. Akıllı telefonun mobil tarayıcısından erişebileceğiniz Twitter Lite, çevrim dışı moda da sahip. Aynı zamanda Twitter Lite, içinde olmasanız dahi cihazınıza bildirim gönderebiliyor. Buna ek olarak platformu çok daha mobil veri dostu bir şekilde kullanmak mümkün. “Veri tasarruf modu” da getiren Twitter Lite, bu mod etkinken fotoğraf ve videoları tam yükleme gerçekleştirmeden, ön izleme olarak gösteriyor. Böylelikle veri kullanımı da yüzde 70 oranında azaltılmış oluyor. Profil fotoğrafınıza tıklayıp açılan menüden “Veri tasarruf modu”nu açabilirsiniz. Twitter Lite’a buradan ulaşabilir, daha fazla bilgi almak için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.