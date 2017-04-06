Xiaomi’den 360 derece kamera: Mi Panoramic Camera [Video]

Son zamanlarda piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla adından sıkça söz ettiren Xiaomi şimdi de yeni 360 derece kamerasıyla karşımıza çıkıyor. İsmi Mi Panoramic Camera olarak açıklanan ürün diğer 360 derece kameralara nazaran ince yapısıyla dikkat çekiyor.

360 derece kamera satın almayı düşünenlere yeni bir alternatif sunan cihazda 190 derece görüş açısına sahip iki kamera tercih edilmiş. 16 megapiksel kameralarda balık gözü lens yer alıyor. Sony’nin IMX206 görüntü sensörünün tercih edildiği cihazın üç farklı çekim modu bulunuyor. 1600mAh kapasiteli dahili pil ile 75 dakika boyunca çekim yapmaya olanak sağlıyor. Hızlı şarj olan kamerada aynı zamanda Wi-Fi desteği de yer alıyor. IP67 sertifikasına sahip olan Mi Panoramic Camera su ve toza dayanıklı. Bu sayede ekstrem koşullarda da kullanılabiliyor. Ayrıca oldukça ufak olan yapısı bu kamerayı her yere taşımayı mümkün hale getiriyor. Cihazın 128GB’a kadar hafıza kartı desteği uzun süre kayıt yapmayı kolaylaştırıyor. Bu yeni ürün ayrıca 3.5K video çözünürlüğü, F2.0 diyafram açıklığı ve sallantıları görüntü kaydına yansıtmamasıyla dikkat çekiyor.

Mi Panoramic Camera şimdilik sadece Çin’de satılıyor. 250 dolar değerindeki bu cihaz sahip olmak için ise şimdilik aracı kuruluşlardan başka bir alternatif bulunmuyor. Ancak o zaman da fiyat 319 dolara kadar çıkıyor.