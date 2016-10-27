2017 Skoda Octavia ve dikkat çeken tüm yeni özellikleri

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Skoda‘nın en çok satan modelleri arasında yer alan Octavia yenilenen teknolojik donanımlarıyla yine sınıfının iddialı modelleri arasında.



Skoda‘nın en çok satan modeli konumundaki Octavia, makyajlanan tasarımıyla birlikte sınıfının en çok tercih edilen modelleri arasında yer alacak gibi gözüküyor. Skoda ekibi marka için kilit rolde yer alan Octavia’nın, yeni model yılında üstüne neler eklenebileceği üzerinde uzun bir süredir çalışma yürütüyordu. 2017 Octavia dış tasarımındaki yenilenen görünümü ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla oldukça tatmin edici özelliklere sahip.



Skoda’nın dış tasarımına baktığımızda belki de tek ve en göze çarpan değişikliğin ön tarafta yer aldığını görüyoruz. Skoda tasarım ekibi ön far takımını iki parçaya ayırarak daha yenilikçi bir görüntü ortaya koymaya çalışmış. Octavia’nın arka kısmında ise çok radikal bir değişim görmek pek mümkün değil. Octavia’nın ışıklandırma kısmında Full LED teknolojisine sahip farlar görev yapıyor. 2017 modellerle birlikte Octavia ailesine 16 ve 18 inç büyüklüğünde yeni tasarıma sahip jant seçenekleride sunulacak.



2017 Skoda Octavia’nın en dikkat çeken yenilikleri teknolojik destek ve multimedya sisteminde yer alıyor. Günümüzde en yüksek donanımda sunulan 6,5 inç büyüklüğündeki renkli dokunmatik multimedya ekran 2017 modellerle birlikte 9,2 inç boyutuna yükseliyor. Multimedya sistemine eklenen WLAN hotspot ve SIM kart desteğide dikkat çeken opsiyonlar arasında. Sürücü asistanı dahilinde sunulan geliştirilmiş park asistanı, kör nokta uyarı sistemi, arka tarafta yer alan kamera, radar ve trafik uyarı sistemi, yaya algılama sistemi gibi özellikler 2017 Octavia’nın zengin donanımları arasında yer alıyor.

Skoda’nın, 2017 model yılında Octavia’nın kaputunun altında herhangi bir yeniliğe gitmediğini söyleyebiliriz. 2017 Skoda Octavia’nın motor yelpazesi şu anda da olduğu gibi 1.0 litrelik turbo beslemeli ünite ile başlayacak. Dört tekerlekten çekiş altyapısına sahip Octavia modeli yine 1.6 litrelik üniteyle kombin edilmeye devam edilecek. Dinamik şasi kontrolü sağlayan Comfort, Normal ve Sport modları 2017 Octavia’nın karakteristik özellikleri arasında. Makyajlanan dış tasarımın ve yeni eklenen teknolojik donanımlarıyla 2017 model Skoda Octavia’nın, yıl sonundan itibaren siparişe sunulması bekleniyor.

2017 Skoda Octavia’nın yenilenen tasarımını ve donanımlarını beğendiniz mi?