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2017 Skoda Octavia ve dikkat çeken tüm yeni özellikleri

27 Ekim 2016

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Skoda‘nın en çok satan modelleri arasında yer alan Octavia yenilenen teknolojik donanımlarıyla yine sınıfının iddialı modelleri arasında.

Skoda‘nın en çok satan modeli konumundaki Octavia, makyajlanan tasarımıyla birlikte sınıfının en çok tercih edilen modelleri arasında yer alacak gibi gözüküyor. Skoda ekibi marka için kilit rolde yer alan Octavia’nın, yeni model yılında üstüne neler eklenebileceği üzerinde uzun bir süredir çalışma yürütüyordu. 2017 Octavia dış tasarımındaki yenilenen görünümü ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla oldukça tatmin edici özelliklere sahip.

2017skodaoctavia2
Skoda’nın dış tasarımına baktığımızda belki de tek ve en göze çarpan değişikliğin ön tarafta yer aldığını görüyoruz. Skoda tasarım ekibi ön far takımını iki parçaya ayırarak daha yenilikçi bir görüntü ortaya koymaya çalışmış. Octavia’nın arka kısmında ise çok radikal bir değişim görmek pek mümkün değil. Octavia’nın ışıklandırma kısmında Full LED teknolojisine sahip farlar görev yapıyor. 2017 modellerle birlikte Octavia ailesine 16 ve 18 inç büyüklüğünde yeni tasarıma sahip jant seçenekleride sunulacak.

2017skodaoctavia5
2017 Skoda Octavia’nın en dikkat çeken yenilikleri teknolojik destek ve multimedya sisteminde yer alıyor. Günümüzde en yüksek donanımda sunulan 6,5 inç büyüklüğündeki renkli dokunmatik multimedya ekran 2017 modellerle birlikte 9,2 inç boyutuna yükseliyor. Multimedya sistemine eklenen WLAN hotspot ve SIM kart desteğide dikkat çeken opsiyonlar arasında. Sürücü asistanı dahilinde sunulan geliştirilmiş park asistanı, kör nokta uyarı sistemi, arka tarafta yer alan kamera, radar ve trafik uyarı sistemi, yaya algılama sistemi gibi özellikler 2017 Octavia’nın zengin donanımları arasında yer alıyor.

Skoda’nın, 2017 model yılında Octavia’nın kaputunun altında herhangi bir yeniliğe gitmediğini söyleyebiliriz. 2017 Skoda Octavia’nın motor yelpazesi şu anda da olduğu gibi 1.0 litrelik turbo beslemeli ünite ile başlayacak. Dört tekerlekten çekiş altyapısına sahip Octavia modeli yine 1.6 litrelik üniteyle kombin edilmeye devam edilecek. Dinamik şasi kontrolü sağlayan Comfort, Normal ve Sport modları 2017 Octavia’nın karakteristik özellikleri arasında. Makyajlanan dış tasarımın ve yeni eklenen teknolojik donanımlarıyla 2017 model Skoda Octavia’nın, yıl sonundan itibaren siparişe sunulması bekleniyor.

2017 Skoda Octavia’nın yenilenen tasarımını ve donanımlarını beğendiniz mi?

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YORUMLAR
  • LOG

    2017 Skoda Octavia’nın yenilenen tasarımını ve donanımlarını beğendiniz mi?

  • picasso16

    Ön farlarının iki farklı parçalar halinde olması hoş değil. Volvo da da var. Uzaylı gibi duruyor

  • nuri

    armaya bi güzellik yapılmalı

  • Mrt

    Bence 140.000 bandında 190 hp lik motor çok iyi ama sportifleşmesi gerekiyor skoda nın herşeyi iyi güzel ama 3 serisi gibi sportif olması lazım

  • Can

    Multimedya ekranının yanındaki tuşlar dokunmatikse ve o dokunmatikse sıkıntı olucak bence

  • UzkaneR

    Gül gibi arabayı rezil etmişler. Octavia en dikkat çeken özelliği ön farları ve arkadaki geniş C sutunu. İkisini de yok etmişler

  • Levent Dizdar

    Yani. Tartişılacak çok tarafı var. En buyuk eksikliği elektronik el fereni yok gozukuyor. Hiç beğenmedigin arabalarda bile var artık. On far gurubuda bence çok tartıılır.

  • poyraz

    asıl elektronik el freni çok gereksiz.. Opsiyonel olmalı..
    Araç burundan kaydığında veya ani frenlemede abs devreye girdiğinde araç durmaz ise mekanik el freni ile desteklenir.

  • poyraz

    Asıl değişmesi gereken arka far grubu..

  • LD

    Eloktronik el freni gereksiz eleştirinize katılmıyorum. Teknoloji çağındayız. Öyle olsa üst ve lüx segmentler neden bu sisteme geçti….?????? artık tüketici tercihlerinin teknolojiden yana olduğunu belirmek isterim poyraz bey.

  • Mustafa

    elektronik el freninde bu söylediğinizi yapabiliyorsunuz, benim araç c4 istediğim anda el frenini cekebiliyorum.

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