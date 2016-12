2016’nın en iyi ve kötülerini bolca dile getirdikten sonra sıra artık 2017’den beklentilerimize geldi. Senenin son günlerini yaşarken gelecek yılı iple çekmemiz için oldukça fazla sebep var. Buna rağmen listemizde yer alan yabancı filmler sizlere 2017’yı dört gözle beklemek için yeni nedenler verebilir.

2017 sinema açısından oldukça canlı bir sene olacak gibi görünüyor. Beyaz perdedeki çizgi roman uyarlamalarının sayısı artarken, sevilen bazı kahramanlar da geri dönüyor. Son zamanların ilgi gören kahramanlarından John Wick, Thor, Örümcek Adam ve Xander Cage bu karakterler arasında yer alıyor. Ghost in the Shell, The Dark Tower ve Dunkirk gibi yeni filmler de daha şimdiden büyük ilgi çekmeyi başarıyor. İşte 2017’yi iple çekmemize neden olan yabancı filmler:

• Star Wars VIII

• Guardians of the Galaxy Vol. 2

• Logan

• John Wick: Chapter 2

• Justice League

• Spider-Man: Homecoming

• Ghost in the Shell

• The Fate of the Furious (Hızlı ve Öfkeli 8)

• Wonder Woman

• xXx: Return of Xander Cage

• War for the Planet of the Apes

• The Dark Tower

• Resident Evil: The Final Chapter

• The Lego Batman Movie

• Kong: Skull Island

• Valerian and the City of a Thousand Planets

• T2 Trainspotting

• Beauty and the Beast

• Kingsman: The Golden Circle

• Thor: Ragnarok

• King Arthur: Legend of the Sword

• Blade Runner 2049

• Alien: Covenant

• Dunkirk

• Baywatch

• Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

• Despicable Me 3 (Çılgın Hırsız 3)