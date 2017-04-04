35 dolara kendi retro oyun konsolunuzu yapın [Video]

Oyun tutkunu makerların aklının bir köşesinde hep “kendi konsolunu oluşturma” fikri vardır. Özellikle retro meraklısıysanız bir Game Boy yapma düşüncesi fazlasıyla cazip gelebilir. Nereden başlayacağını bilmeyenlere ise altın proje sunuldu: MAKERbuino.

Sadece oyun tutkunu yetişkin makerların değil çocukların da dikkatini çekecek olan MAKERbuino, bizi en çok heyecanlandıran Kickstarter projelerinden biri. Çocukların kendi konsolunu yaratabileceği bu projeyle siz de mini bir Game Boy elde edebilirsiniz. İşin en güzel yanı ise hem çocukların yapabileceği kadar kolay, hem de açık kaynak kodlu olması sebebiyle kodlama bilen kullanıcılar tarafından rahatlıkla geliştirilebilir yapıda.



Kickstarter projesi olan MAKERbuino, beraberinde tamamen kendi başınıza oluşturabileceğiniz bir kitle geliyor. Tek yapmanız gereken kutudan çıkan parçaları bir araya getirmek. Hatta bir 3D yazıcınız varsa MAKERbuino’yu dilediğiniz gibi kişiselleştirmeniz işten bile değil. Arduino kullanan cihaz, 2014’te başarılı bir Indiegogo projesi olan Gamebuino‘dan esinlenmiş. Gamebuino’nun yaratıcılarından yardım alan MAKERbuino, Gamebuino’nun geniş oyun koleksiyonuyla da uyumlu.

MAKERbuino beraberinde içi oyun dolu bir SD kart ile geliyor, ancak açık kaynak kodlu olması sayesinde kendi oyunlarınızı yazmanız da mümkün. Cihazın bir diğer artısı ise arkadaşınızla beraber oynayabiliyor olmanız. Çoklu oyuncu desteği sunan MAKERbuino’da tek yapmanız gereken ikinci bir MAKERbuino’yu kendi cihazınıza bağlamak. İkiden fazla cihazı birbirine bağlamak da mümkün. 11 yaş ve üstü tüm kullanıcılara hitap eden MAKERbuino, yaklaşık 5 saat gibi kısa bir sürede oluşturulabiliyor.

MAKERbuino, 35 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. 8-bit oyunları kendi oluşturduğunuz konsolla oynamanın keyfi ise bambaşka…

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