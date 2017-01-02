Benedict Cumberbatch, Sherlock rolü için doğmuş

Sherlock dizisi sayesinde ünlenen Benedict Cumberbatch‘in Sherlock Holmes karakterini yaratan Sör Arthur Conan Doyle ile enteresan bir bağı olduğu ortaya çıktı.



Dünyanın dört bir yanından hayranı bulunan Sherlock dizisi yeni bölümleriyle ekranlara döndü. Tam da bu dönemde sevilen karaktere hayat veren Benedict Cumberbatch‘in Arthur Conan Doyle ile akraba olduğu ortaya çıktı. Bu enteresan keşfi Ancestry.com gerçekleştirdi. Önce bu ünlü isimlerin soyağaçları oluşturuldu. Ardından ikisinin de 14. yüzyılda Lancaster dükü olan John of Gaunt ile akraba olduğu ortaya çıkartıldı. Bu da Cumberbatch ile Doyle’ın 16. kuşaktan kuzen olduğu anlamına geliyor.

Tabii bu ilginç bağlantının hemen dördüncü sezondan önce keşfedilmiş olması oldukça dikkat çekici. Ancestry.com’un açıklamasına göre kimse onlardan akrabalık aramalarını talep etmemiş ancak onlar böyle bir bağ bulmanın güzel olabileceğini düşünmüşler. Her ne kadar bu keşiften hafif bir reklam kokusu alsak da, bu konuda haklı olduklarını kabul etmek gerekiyor. Doyle’ın yarattığı efsane karakterin uzaktan da olsa bir akrabası tarafından canlandırılmış olması tam Sherlock Holmes karakterine yakışacak bir keşif.