Dubai’nin 2,8 milyon dolardan başlayan ultra lüks “yüzen” evleri [Video]

Söz konusu ilgi çekici mimari yapılar olunca Dubai kullanıcıları pek hayal kırıklığına uğratmıyor. Nitelim kıyılarında boy gösteren ultra lüks su altı evleri de oldukça iddialı.

Dubai kıyılarının açıldığı açık denizlerde küçük bir adalar zinciri bulunuyor. The Heart of Europe denilen bu adalar tamamen el yapımı ve Avrupa ülkelerini temsilen inşa edilmiş yapılar olarak biliniyor. Bu adalar çok daha büyük bir adalar zincirinin de bir parçası. The World olarak tanımlanan projede adalardan dünyanın mini bir replikası yaratılıyor. Ancak odak noktamız şimdilik The Heart of Europe kısmı. Zira bu bölge ultra lüks yüzen evleriyle kendine hayran bırakıyor.

Floating Seahorse isimli proje ilk olarak 2015 yılında duyurulmuştu. Müstakil evler tam olarak suyun üstünde yer alıyor ve bir kısmı da su altında inşa ediliyor. Böylelikle hem su üstünde hem de su altında nefes kesinci bir manzarayla baş başa kalabiliyorsunuz. 2,8 milyon dolarlık bu evlerden 2015 yılında yaklaşık 60 tane satıldığını da belirtelim. Kıyıdan yaklaşık 4 km uzaklıktaki evlere botlarla erişim sağlanıyor. Tekrar kıyıya dönmek için bir deniz aracınız olsa iyi olur anlayacağınız.

Yüzen evlerin daha büyük versiyonları ise 2016 yılında tamamlandı. 3,3 milyon dolar fiyatla alıcı bekleyen bu evler, daha geniş ve görkemli bir yaşam alanı sunuyor. Daha büyük yapıların akıllı ev teknolojileriyle donatıldığı da belirliyor. Dünyanın dört bir tarafından 200 tasarımcı, mühendis ve mimarın çalıştığı projede bir akvaryumun içinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyebilirsiniz. Projeyle ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

VİDEO