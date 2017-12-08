Elon Musk, Boeing CEO’suna meydan okudu

Şu sıralar uzay teknoloji firmalarının en büyük hedefi kızıl gezen Mars‘a gidebilmek. Bu konuda gündemi en çok meşgul eden firma Elon Musk‘ın SpaceX‘i olurken, süreçte havacılık devi Boeing de yer alıyor. Bu ikili arasındaki rekabet ise oldukça çetin geçecek gibi duruyor.



SpaceX bildiğiniz gibi üç tane Falcon 9‘u bir araya getiren Falcon Heavy roket modeliyle Mars’a yolculuk planlıyor. Hatta geçen gün Elon Musk’ın kendi Tesla Roadster’ını da yükleyeceğini duyduğumuz roket, ocak ayında ilk testlere çıkıyor. Ancak yukarıda da dediğimiz gibi şirket bu alanda yalnız değil. Geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Boeing CEO’su Dennis Muilenburg, “Space Launch System” isimli 36 katlı yeni nesil roketleri üzerinde son aşamaya geldiklerini açıklıyor. 2019’da bunun ilk testini yapacaklarını belirten CEO, burada Mars konusuna da değiniyor. Eninde sonunda Mars’a gidileceğini ve bunu yapacak ilk firmanın Boeing olacağına inandığını belirten Muilenburg, adeta Mars konusunda Elon Musk’ı yani SpaceX’i yeneceklerini söylüyor. Bu açıklamayı Twitter’da gören Musk’ın verdiği cevap ise açık ve net: “Yapın”

Mars konusunda SpaceX, Boeing’in önünde bulunuyor

En büyük hedefi insanoğlunu Mars‘a götürmek olan şirket, söylenenlere göre Falcon Heavy ile rakibinin önünde bulunuyor. Twitter’dan yapın diyerek üstü kapalı da olsa bir meydan okuma gerçekleştiren Musk, şu an sürece daha yakın görünüyor. Ancak havacılık konusunda engin tecrübesi ve maddi gücü bulunan Boeing de küçümsenecek bir komunda bulunmuyor.