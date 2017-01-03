Harley Quinn’in yeni bir fotoğrafı daha gün yüzüne çıktı

Suicide Squad ile ilk kez beyaz perdeye taşınan Harley Quinn yılın en sevilen kahramanlarından biri oldu. Şimdi Margot Robbie‘nin hayat verdiği bu karakterin yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.



Geçtiğimiz sene vizyona giren Suicide Squad çok beğenilmese de uzun süre gündemde kalmayı başarmıştı. Yönetmenliğini David Ayer‘in üstlendiği yapım gişede başarılı kabul edilebilecek bir hasılat elde etmişti. DC çizgi romanlarından uyarlanan filmde Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto, Cara Delevingne, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Jay Hernandez ve Viola Davis gibi isimler rol almıştı. Suicide Squad her ne kadar geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekse de, filmin öne çıkan karakteri şüphesiz ki Harley Quinn oldu. Margot Robbie de buradaki performansıyla büyük beğeni topladı. Öyle ki daha şimdiden Harley’nin yer alacağı yeni bir film için çalışmalar başladı.

Şimdi bu sevilen isim yeni bir fotoğrafla karşımıza çıkıyor. İlgi uyandıran kareyi set fotoğrafçısı olan Clay Enos paylaştı. Burada Harley Quinn’i filmdeki klasik kıyafeti ve beyzbol sopasıyla görüyoruz. Daha önce paylaşılan karelerin aksine bu sefer Harley direkt olarak kameraya bakması ve hafifçe gülümsemesiyle dikkat çekiyor. Bahsi geçen bu fotoğrafı hemen aşağıda bulabilirsiniz.