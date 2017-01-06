Instagram, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcılarına verdiği sözü tuttu

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus piyasaya sürüldüğünde bu akıllı telefonun diğer cihazlara göre daha geniş renk paletine sahip olacağı da ortaya çıkmıştı. Instagram da bu değişime yeni bir güncelleme ile ayak uyduracaklarını dile getirmişti. Sonunda mecradan bu konuda beklenen açıklama geldi.

Bildiğiniz gibi Apple’ın yeni telefonları iPhone 7 ve iPhone 7 Plus son zamanların en fazla ilgi gören cihazları arasında yer alıyor. Bu talepte kameralardaki gelişimin etkisi de oldukça büyük. Artık yanlarında ekstra bir kamera taşımak yerine akıllı telefonlardan çekim yapmayı tercih eden kullanıcılar yüksek çözünürlük ve geniş renk paleti gibi özelliklere dikkat ediyor. Apple‘ın son akıllı telefonları da bu konuda oldukça doyurucu sonuçlar veriyor.

Elbette çekilen fotoğrafların en fazla paylaşıldığı mecralar arasında Instagram başı çekiyor. Bu fotoğraf paylaşım platformunun kurucularından Mike Krieger, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcılarının cihazlarının geniş renk paletinden artık daha verimli şekilde yararlanabileceğini duyurdu. Üstelik bunun için uygulamalarını güncellemelerine bile gerek kalmayacak. Krieger’ın son tweetlerine göre geniş renk paleti desteği çoktan kullanıma sunuldu. Bu duyuru ile birlikte Instagram kullanıcılara verdiği sözü de yerine getirmiş oldu.