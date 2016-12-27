John Wick: Chapter 2’den paylaşılan yeni karede Matrix buluşması yaşanıyor

Hepimizin merakla beklediği John Wick: Chapter 2 filminden Keanu Reeves ve Laurence Fishburne‘ün yer aldığı yeni bir fotoğraf gün yüzüne çıktı.

Yönetmenliğini Chad Stahelski‘nin üstlendiği devam hikayesi giderek genişleyen oyuncu kadrosuyla göze çarpıyor. Başrolde karşımıza yine Keanu Reeves çıkıyor. Ona bu yeni macerada Common, Ruby Rose, Bridget Moynahan, Ian McShane, Laurence Fishburne ve John Leguizamo gibi isimler eşlik ediyor.

Hikayesi ilk filmden bittiği yerden başlayan yapımda John Wick, Roma‘ya seyahat ediyor. Daha önce uzaklaşmak için büyük çaba harcadığı örgütün en tehlikeli adamları onun peşine düşüyor. Daha yaraları iyileşmemişken hayatta kalma mücadelesine yeniden başlaması gerekiyor. O da peşinden gelen herkesi öldürmek üzere and içiyor.

John Wick: Chapter 2’nin ülkemizde 10 Şubat 2017‘de gösterime başlaması bekleniyor. Yapımdan paylaşılan son kareyi hemen aşağıda bulabilirsiniz.