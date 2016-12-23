Katlanabilir ekranlı telefonlarla ilgili son detaylar

Esnek ve katlanabilir cihazlar akıllı telefonlar tasarımında bir sonraki önemli gelişme olabilir. Korea Herald’ın aktardığı habere göre bu teknolojiyi geliştirme konusunda büyük rol oynayan teknoloji şirketleri 2018 yılında katlanabilir ekranlar üretecek.

Katı cam levhalarının yerini alacak esnek film için gerekli olan renksiz poliimid üretimini üstlenecek Kolon Industries esnek ve katlanabilir ekranlar için önemli rol oynayacağı belirtiliyor. Poliimid’in termoplast, termoset, alaşım ve sıvı halde bulunan bir plastik grubu olduğunu araya not düşelim. Şirketin aktardığı bilgiye göre bükülme yarıçapının güvenlikle ilgili konulardan ötürü ilk etapta 5 mm olacağı daha sonrasında bunun 1 mm’ye düşürüleceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz ağustos ayında bu teknolojinin geliştirilmesinde başarılı olan Koreli şirketin 2018 yılında katlanabilir cihazlar için 100 milyon film üretmeyi planlıyor.