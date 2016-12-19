Kendi enerjisini üreten akıllı termos bardak: Muggino [Video]

Indiegogo üzerinden destek bekleyen Muggino, kendi enerjisini üreten ilk termos bardak olarak kullanım açısından oldukça dikkat çekici.



Indiegogo ve Kickstarter gibi platformlar, bağımsız üreticilerin birbirinden yaratıcı projelerini karşımıza çıkartmaya devam ediyor. Bu projelerden en sonuncuysa dünyanın en akıllı termos bardağı olmaya aday Muggino. Kahve ve çay gibi sıcak içeceklerin yanı sıra soğuk içecekler konusunda da hayat kurtarıcı araçlardan olan termoslara yepyeni bir boyut getirecek olan Muggino, teknolojinin geliştikçe daha farklı alanlarda ne derece kullanılabileceğini bize bir kez daha gösteriyor.



Isının enerjiye dönüşme prensibi üzerinden yola çıkan geliştirme ekibi, Muggino’da termoelektrik ısıtma sistemi kullanmış. İçerisine konulan sıcak içeceğin ısısı üzerinden bataryasını şarj edebilen Muggino, aynı zamanda MuggiPad denilen harici bir aparatla kablosuz olarak şarj olabilme özelliğine sahip. Geliştirilen mobil uygulama üzerinden kullanıcıların soğukluk ve sıcaklık ayarını yapabileceği Muggino, daha önceden girilen sıcaklık derecelerini de hafızasında tutabiliyor. Bununla birlikte kulbunda yer alan fiziksel tuşa iki kere basıldığında sıcak modda aktif hale gelen Muggino üç kere dokunulduğunda soğuk modda çalışmaya başlıyor. Aynı süreci soğuk içecekler üzerinden devam ettirebilen Muggino iki katmandan oluşan bir yapıdan meydana geliyor. Maggino’nun birinci katmanına gıda kullanımına uygun paslanmaz çelik yer alırken ikinci katmanın özel olarak geliştirilmiş alüminyum bölge yer alıyor. Yurt dışı fiyatı 79 dolar olan Muggino’nun proje sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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