Prison Break’in 5. sezonunda Michael Scofield’ı yeni bir kaçış bekliyor [Video]

Amerikan televizyonundaki nostalji turu tam gaz devam ediyor. Bu vesile ile bir dönemin efsaneleri arasında sayılan Prison Break de ekranlara geri dönüyor. Bu sevilen dizinin merakla beklenen beşinci sezonundan yeni bir tanıtım paylaşıldı.

2005‘te başlayan Prison Break özellikle ilk sezonlarıyla herkesin dilindeydi. Son zamanlarında eski büyüsünü kaybeden yapım bir anlamda yarım kalmış bir şekilde sonlandı. Fox da tıpkı The X-Files‘ta olduğu gibi bu fırsatı değerlendirmiş ve efsane diziyi geri döndürmek için çalışmaları başlatmıştı. Beşinci sezon olarak adlandırılan yeni bölümlerde Michael, Sara, Lincoln, T-Bag ve C-Note gibi özlenen tüm karakterler yer alıyor. Hepimizin uzun zamandır ölü olduğu zannettiğimiz Michael Scofield‘ın aslında yaşadığı ve Orta Doğu’da bir hapishanede olduğu ortaya çıkıyor. Hapishaneden kaçmanın neredeyse imkansız olduğu çağımızda Lincoln kardeşini kurtarmak için kolları sıvıyor. Böylece Wentworth Miller, Dominic Purcell ve Sarah Wayne Callies yeniden bir araya geliyor.

Orijinal kadrosunu tamamen koruyan Prison Break’in beşinci sezonu 4 Nisan‘da izleyici karşısına çıkacak. Diziden paylaşılan yeni fragmanı haberimizin girişinde bulabilirsiniz.