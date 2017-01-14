Şeytan geri geliyor: Dodge Challenger Demon [Video]

Dodge, 1971 yılında sunduğu özel modelini Challenger versiyonuyla harmanlayacak.





Takvimler 1971 yılını gösterdiğinde Plymouth Duster kasası üzerine şekillenen özel bir model ortaya çıktı. Dodge’un Demon (Şeytan) adını verdiği ve maskot olarak da şeytanı temsil eden tasarımların kullanıldığı model sadece iki yıl boyunca bu isimle piyasada yer aldı. Aradan geçen iki yılın ardından tercih edilen isimde kötü mesaj verdiği ve satanist çağrışımlar yaptığı gerekçesiyle değişikliğe gidilerek Dart Sport halini aldı ve 1976 yılına kadar üretim hayatına devam etti. 1959 yılında başlayan Dart serisinin yolcuğu araya giren şeytanın ardından 17 yıl sürdü.

Bugünlerde ise Dodge, Challenger modeliyle kendi yarattığı şeytanı ortak noktada buluşturmak için hazırlık yapıyor. Modelle ilgili henüz ortada hiçbir resmi detay bulunmazken Dodge’un yayınladığı fantastik tanıtım videosu modelle ilgili beklentileri özellikle güç ve tasarım anlamında ciddi oranda artırmış durumda. Halihazırda Challenger’ın cehennemden bir ayağı olan Hellcat varken, cehennemin sahibi olarak gelecek modelin ne kadar etkileyici olacağını düşünmek şimdiden heyecan verici hale gelmiş durumda.

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