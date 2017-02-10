Sony’nin yeni amiral gemisi telefonu kendisini gösterdi

Sony’nin MWC 2017’de yeni cihazlarını tanıtacağı uzun süredir biliniyor. Daha önce bazı cihazlarla ilgili bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Sony’nin tanıtacağı amiral gemisi modelin ilk fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Pek net olmayan yeni fotoğrafta cihazla ilgili bazı detaylar görülebiliyor. Ayrıca cihazın teknik özelliklerinden birkaçı da kendisini göstermiş durumda.



Kaynak Techtastic

Techtastic * Haberin ana görseli Xperia XZ'ye aittir

Birçok telefonun bulunduğu fotoğrafta sağ alt köşedekininolduğu söyleniyor. Üst tarafta ise Xperia XZ bulunuyor. Fotoğrafın çekim açısı itibarıyla cihazların boyutu hakkında kesin bir şeyler söyleyebilmek pek kolay değil. Ancak görüntüler doğruysa yeni Xperia XZ’nin önceki modele göre biraz daha büyük yapıda olduğunu söylemek mümkün. Tasarım olarak da Sony’nin alışıldık çizgisinin korunduğu görünüyor. Cihazın RAM kapasitesinin gösterildiği görselde telefonun 4 GB RAM ile birlikte geleceği görülüyor. Daha önceki modelin 3 GB RAM’e sahip olduğu düşünülürse bunun önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Parmak izi okuyucunun yer değiştirmediği ve güç tuşu üzerinde yer almaya devam ettiği de dikkat çekiyor. Şimdilik cihazla ilgili bilgiler oldukça kısıtlı. Neyse ki MWC 2017’nin başlamasına sayılı günler kaldı ve etkinlik kapsamında cihazın tüm detaylarını öğrenme fırsatı yakalayacağız. Bu sızıntıların doğru olup olmadığını da yine duyuruyla birlikte öğreneceğiz.