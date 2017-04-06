Star Wars’un 40’ıncı yılına özel sınırlı sayıda üretilen pikap

George Lucas tarafından yaratılan Star Wars sınırlı sayıda üretilen özel ürünlerle karşımıza çıkmayı sürdürüyor. Son olarak hem serinin 40. yılına hem de Record Store Day’in 10. senesine özel hazırlanan bir pikap gün yüzüne çıktı.



Söz konusu Star Wars olduğunda bu serinin dünyanın en sadık hayranlarına sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Uzun aralıklarla vizyona giren filmler, karakterlerin geçmişlerini konu eden çizgi romanlar, özel üretim figürler… Tüm bu içerikler aradan geçen kırk yıla rağmen büyük ilgi görüyor. Üstelik serinin hayran kitlesi bunca zamana rağmen genişlemeyi sürdürüyor. Sinemanın efsane serilerinden biri olan Star Wars şimdi de 40. senesine özel hazırlanmış bir pikap ile karşımızda. Crosley Radio tarafından tanıtılan bu özel ürün aynı zamanda Record Store Day’in 10. senesini kutlama amacı da taşıyor. Sanatçıların özel şarkılar yayınladığı, müzik mağazalarında keyifli etkinliklerin düzenlendiği gün bu sene 22 Nisan‘da kutlanacak. Bu etkinliklerle beraber Star Wars’un 40. yılına özel hazırlanan pikap da gün yüzüne çıkmış olacak.

Pikabın üzerinde Prenses Leia ve Luke Skywalker‘ı görüyoruz. Serinin ilk filmine özel olarak hazırlanan postere yer veren bu cihaz bluetooth teknolojisi, stereo hoparlör ve kulaklık girişine sahip. Bunun yanında cihazda klasik girişler de bulunuyor. Yurt dışındaki müzik mağazalarında satışa çıkacak bu pikaba sahip olabilmek için 110 doları gözden çıkartmak gerekiyor. Özel olarak hazırlanan bu Star Wars pikabına dair görselleri haberimizin girişindeki galeride bulabilirsiniz.