TomTom’dan otomobilleri akıllandıran navigasyon cihazı

CES 2017‘de sahne alan TomTom, özellikle yoğun trafikten şikayetçi olan kullanıcılar için hayat kurtarıcı çözümlerle karşımızda.



Sevilen cihaz üreticilerinden olan TomTom, CES 2017’de yeni GO ve VIA Serisi navigasyon cihazlarıyla kullanıcılara yeni çözümler üretmeye devam ediyor. Özellikle GO Serisi’nin Wi-Fi bağlantısı sayesinde akıllı telefonlara bağlanarak, gelen metin mesajlarını sesli okuma özelliği dikkat çekiyor. TomTom, sistemin ayrıca akıllı telefonların kişisel asistanlarına da tam olarak entegre olduğunu açıkladı. Sürücünün alışkanlıklarını öğrenerek buna göre rota önerileri sunabilen seri, düzenli olarak yapılan yolculuklara alışarak sürücüleri trafikte otomatik olarak uyarıyor ve alternatif güzergahlara yöneltebiliyor. Özellikle bu yeniliğin metropollerde hayat kurtarıcı nitelikte olduğunu belirtmek gerekiyor. Yeni Go Serisi’ni, Wi-Fi özelliği sayesinde herhangi bir bilgisayara bağlanmaya gerek duymadan yazılım güncellemesi yapabilmek de mümkün.

TomTom’un organizasyon kapsamında tanıttığı diğer ürünüyse VIA Serisi oldu. Sırasıyla 4, 5 ve 6 inç boyutlarında dokunmatik ekranları bulunan VIA 1425, VIA 1525 ve VIA 1625 modellerinden oluşan seri, sürücülerin arama menüsündeki hedefleri tanımlamasına veya haritada bir noktaya dokunmasına yardımcı olan gelişmiş bir adres arama özelliğini beraberinde getiriyor. TomTom’un GO ve VIA cihazları Mart 2017’de markanın resmi sitesi üzerinden satışa sunulacak.