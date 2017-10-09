Vin Diesel’den Hızlı ve Öfkeli hayranlarına mesaj

Hızlı ve Öfkeli serisini yakından takip edenler geçtiğimiz hafta içinde pek çok kafa karıştırıcı gelişmeye şahit oldu. Hızlı ve Öfkeli 9‘un ertelenmesi yetmezmiş gibi üstüne bir de oyuncu ekibinin arasında anlaşmazlık patlak verdiği ortaya çıktı. Tyrese Gibson yaşananlardan ötürü Dwayne Johnson‘ı suçladı.

Kısaca özetlemek gerekirse geçtiğimiz hafta Hızlı ve Öfkeli 9‘un sandığımızdan çok daha geç vizyona gireceği anlaşıldı. Heyecan uyandıran devam filminin gösterim tarihi 10 Nisan 2020‘ye kaydırıldı. Bu gecikmenin nedeni başta belirsiz kalırken, ardından gerçek gün yüzüne çıktı. Dwayne Johnson ve Jason Statham‘ın Hızlı ve Öfkeli’ye kardeş bir filmde rol alacağı, bu çalışmaların ise dokuzuncu filme yansıyacağı anlaşıldı. Bu gecikmenin resmiyet kazanması ardından orijinal oyuncu kadrosunda yer alan Tyrese Gibson, Dwayne Johnson’a ateş püskürdü. Ünlü oyuncuyu “palyaço” sözleriyle tanımlayan Gibson, Johnson’ın aileyi böldüğünü iddia etti. Onun bu sözleri yabancı basında kendine yer bulurken, Vin Diesel de Gibson’a destek çıkıyor gibi görünüyordu.

Kafa karıştıran tüm bu gelişmelerin ardından Vin Diesel, Instagram hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Birilerini suçlamanın haksızlık olacağını, yaptıkları detaylı çalışmalarla Hızlı ve Öfkeli serisinin genişlelemeyi sürdüreceğini ve aile olarak kalmanın önemli olduğunu dile getirdi. Bunun yanında yakında heyecan verici gelişmelerin duyurulacağını müjdeledi. Bakalım bahsi geçen bu müjde Hızlı ve Öfkeli hayranlarının içini rahatlamaya yetecek mi?