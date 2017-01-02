Detroit Otomobil Fuarı 2017 yaklaşırken heyecanı tavan yapan otomobiller

Detroit Otomobil Fuarı için geri sayım son hız devam ederken, fuarın göz bebeği niteliğinde olması beklenen modelleri sizler için bir araya getirdik.



Koskoca bir yılı geride bıraktık ve yılbaşı akşamı hazırlığımızı yapıp eğlendik. Otomobil endüstrisi için yeni yılın ilk fuarı için artık geri sayım başladı. 8 Ocak‘ta kapılarını açacak olan Detroit Otomobil Fuarı markaların birbirinden özel, gerek konsept gerek üretime hazır modellerini sergileme imkanına sahip olacağı ilk organizasyon olacak. Her organizasyonda olduğu gibi Detroit’te de ilgi odağı olacak modeller şimdiden kendini belli ederken biz de sizler için bu modelleri bir araya getirdik.

Aralık ayının sonuna doğru resmi çizimleri ve küçük ipuçlarıyla karşımıza çıkan ve bir anda tüm kullanıcıları heyecanlandıran Q8 konsepti örtülerinden ilk kez Detroit’te kurtulacak. Tasarımıyla ilgili detayların halen gizli kaldığı Q8’de, Audi’nin en yeni V6 ve V8 seçeneklerinde dizel ve benzinli varyasyonların yer alması bekleniyor

Mercedes’in Ocak ayı içerisinde tanıttığı E-Class Sedan ailesinin ardından Aralık ayı içerisinde karşımıza çıkardığı ailenin sportif üyesi Coupe, markanın son teknolojisiyle en güncel tasarım dilinin bir arada olduğu bir model olarak ilgi görmesi beklenen ve ilk kez kullanıcılarla buluşacak olan modeller arasında yer alıyor.

Volkswagen’in “Bu konsept efsanevi geçmiş çizgileriyle elektrikli geleceğin ortak noktası olacak.” açıklamasıyla herkesi olduğu gibi bizleri de heyecanlandıran konseptiyle karşımıza çıkacak. Modelle ilgili elimizde halen kısıtlı bilgiler mevcutken beklentiler markanın efsanesi T1’e yakın bir modelle karşılaşılacağı yönünde.

Volkswagen’in Atlas ile başlayan büyük SUV atılımının Detroit’teki son temsilcisi Tiguan Allspace olacak. Standart Tiguan’ın aks mesafesinden 110 mm daha uzun yapıda olması beklenen Allspace’in, Tiguan’ın sınıfının en güvenli otomobili seçilmesinin ardından başarılı satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Infiniti QX50

Infiniti’nin kompakt SUV ligindeki modeli QX50’nin yeni konsepti olarak Detroit’te karşımıza çıkaracağı model markanın geleceğini de beraberinde bizlere gösterecek. Infiniti’nin uzun süredir geliştirme sürecini yürüttüğü ProPilot otonom sürüş teknolojisinin ve 20 yıllık geliştirme aşamasının ardından ortaya çıkan dünyanın değişken sıkıştırma oranına sahip ilk motor teknolojisiyle kullanıcılarla organizasyon kapsamında buluşmak için gün sayıyor.

KIA GT

KIA tarihinin en hızlı otomobili olarak lanse edilen performans modeliyle ilgili bu zamana kadar resmi kaynaklar dışında herhangi bir bilgi paylaşımı olmadığını söyleyebiliriz. Günümüze kadar KIA tarafından paylaşılan resmi videolarla detaylarına hakim olabildiğimiz modelin performans ve fiyat kombinasyonuyla tercih edilebilirlik açısından ilgi görmesi bekleniyor.

2006 yılında hayatımıza giren ve kısa zamanda büyük-küçük izleyicinin ilgi odağı olan Arabalar serisinin yeni bölümü 2017 yılı itibarıyla vizyona girecek. Otomobil tutkunlarının da fazlasıyla ilgi gösterdiği serinin yıldızı Şimşek McQueen’in gerçek boyutlu hali de bu bağlamda Detroit Otomobil Fuarı kapsamında otomobil tutkunlarıyla buluşacak. McQueen’in tüm dünya devlerini geride organizasyonun ilgi odağı olması bekleniyor.