Elektrikli kamyon Tesla Semi için en büyük ön sipariş yapıldı

Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak lanse edilen elektrikli kamyon modeli Tesla Semi, bugün çok büyük bir ön sipariş aldı. Şirketin yüzü şu an oldukça gülüyor görünüyor.



Elon Musk‘ın en son harikalarından elektrikli kamyon modeli Tesla Semi, sunduklarıyla taşıma operasyonları yürüten firmaların oldukça ilgisini çekiyor. Rezervasyonuna başlanan kamyonun biliyorsunuz ilk müşterileri arasına DHL, J. B. Hunt ve Walmart gibi firmalar bulunuyor. Bugün ortaya çıkan bir detay ise en büyük ön siparişin Anheuser-Busch’a gittiğini gösteriyor. Dünyaca ünlü Budweiser biralarının arkasındaki firma olan Anheuser-Busch, 2019’da üretime girecek kamyondan tam 40 tane ön sipariş vermiş durumda. 20 bin dolar depozito ile gerçekleşen bu süreç için Tesla’ya 800 bin dolar ödeme yapan şirket, geleceğe şimdiden hazır olmak istiyor. Kamyonun satışa çıktığı zaman 150 bin dolar civarında satılacağı göz önüne alındığı zaman da tam 6 milyon dolarlık bir ödeme masada bulunuyor.

Geleceğin taşımacılık aracı Tesla Semi

Tesla’nın yük taşımanını geleceğini kurduğu kamyon modeli Semi, açıklandığı kadarıyla 800 km menzile sahip. Arka aksa yerleştirişlen birbirinde bağımsız dört farklı motordan güç alan kamyon, boş haliyle 0’dan 100km/s hıza sadece 5 saniyede çıkabiliyor. Yük altında ise 0’dan 100km/s hıza sadece 20 saniyede çıkan araç, süper şarj noktalarında yapılacak 30 dakikalık bir şarla 643 kilometre yol yapabiliyor. “Regen” sistemi sayesinde fren pedalına basılma ihtiyacını ortadan kaldıran Semi, gelişmiş otomatik pilot sistemine de sahip. İki yılda tam 200 bin dolar yakıt tasarrufu sağlayabildiği belirtilen kamyon, 2019 yılında seri üretime giriyor.

Video