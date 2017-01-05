Jackie Chan kayıp hazineyi aramak için dönüyor: Kung-Fu Yoga [Video]

Efsane oyuncular arasında gösterilen Jackie Chan şimdi de aksiyon ve komediyi bir araya getiren Kung-Fu Yoga filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Kısa bir süre önce sevilen oyuncunun Railroad Tigers ile beyaz perdeye döneceği ortaya çıkmıştı. Şimdi de çoğunlukla Hindistan ve Dubai‘de geçiyor gibi görünen Kung-Fu Yoga’nın ilk tanıtımı paylaşıldı. Chan burada Çinli bir arkeoloji profesörüne hayat veriyor. İsmi Jack olan bu karakter Hintli profesör Ashmita ve onun asistanı Kyra ile ortak oluyor. Bu alışılmamış üçlü kayıp olan Magadha hazinesinin peşine düşüyor. Tanıtıma baktığımız zamansa başlangıçta parodiyi andıran bir aksiyon filmiyle karşılaşıyoruz. Özellikle bazı sahnelerde kullanılan efektlerin kalitesizliği göze batıyor. Hikaye ve onun anlatılış biçimi de klasik Hollywood senaryolarından çok farklı değil.

Jackie Chan, Dishi Patani ve Amyra Dastur gibi isimlerin rol aldığı Kung-Fu Yoga, Çin’de 28 Ocak‘ta vizyona girecek. Filmin ülkemizde gösterilip gösterilmeyeceği ise bilinmiyor.