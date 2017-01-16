Yeni Motorola telefonlar için geri sayım başladı

Geçen yıl başarılı modellerle karşımıza çıkan Motorola’nın yeni akıllı telefonları merakla bekleniyor. Belirtilenlere göre yakın zamanda en az iki yeni model gün yüzüne çıkacak.

MWC 2017 için davet gönderen ve yeni telefonlara işaret eden Motorola’nın orta ve üst segmente odaklanacağı söyleniyor. Uzun süredir hakkında iddialar ortaya atılan ve render çizimleri de ortaya çıkan Moto G5 Plus’ın tanıtılacak cihazlar arasında olacağı düşünülüyor. Öte yandan Motorola’nın yeni amiral gemisi modelinin de karşımıza çıkması bekleniyor. Şubat ayında gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak cihazlar için kısa bir süre daha beklememiz gerekecek.