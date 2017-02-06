Yerli helikopter T129 ATAK hakkında son bilgiler [Video]

Uzun yıllar Türk Hava Yollarında Genel Müdürlük ve İcra Kurulu Başkanlık görevini yürüten Temel Kotil, geçtiğimiz ekim ayında THY’den ayrılmış ve Türk havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı. Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezi olan TAI, Temel Kotil’in genel müdürlük görevine gelmesiyle çalışmalarına da hız verdi. TAI Genel Müdürü Temel Kotil İstanbul Düşünce Vakfı’nın toplantısında yerli helikopter T129 ATAK ve yerli uçak Hürkuş’taki son gelişmeler hakkında bilgileri paylaştı.

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ATAK helikopterin kontrollü olarak satabildiklerini belirten Kotil, yerli helikopteri önümüzdeki aylarda Pakistan’a satacaklarını dile getirdi. Pakistan Kara Havacılık Komutanlığı’nın isteği doğrultusunda T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri 21-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında Pakistan’ın zorlayıcı iklim ve coğrafi koşullarında, Pano Aqil’de 50 derecede yüksek sıcaklık testlerini, Himalayalar’ın başlangıcı Hindikuş Dağları’nda ise 14.000 feet’te yüksek irtifa testlerini gerçekleştirmişti. Kotil, askeri ve ticari amaçlarla kullanılması planlanan Hürkuş isimli yerli uçakla ilgili de bilgi verdi. Kotil, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerini ziyareti sırasında gündeme getirdiği ‘İnsansız Hürkuş’ konusunda ise büyük bir ihtimalle insansız modelinin yapılmayacağını söyledi. İlk teslimatı 2018 yılında başlaması beklenen uçakta 1.600 beygir güç üreten motor yer aldığını ve bu motorla Hürkuş’un saatteki maksimum 574 kilometre hıza ulaştığını hatırtalım.

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