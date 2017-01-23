PlayStation VR incelemesi

Sanal gerçeklik gözlükleri arasındaki rekabette şimdi söz konsol tarafında. Sony’nin iddialı sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR oyuncularda yarattığı beklentinin hakkını verebiliyor mu göreceğiz.



Sanal gerçeklik hayatımızı iyiden iyiye işgal etmeye başlamışken, bu gelecek vadeden pazarın PC tarafında ağırlığını hissettiren iki ürünü incelemiş ve konsol tarafının cevabını merakla beklemeye koyulmuştuk. Açıkçası bu bekleyişin oldukça gergin olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü HTC Vive en erken çıkan cihaz olmasına karşın çıtayı öyle bir noktaya koymuştu ki yıllardır geliştirilen Oculus Rift bile o çıtanın altında kalmıştı incelemelerimizde. Haliyle bu durum Sony’nin sanal gerçeklik gözlüğü üstünde de bir baskı oluşturuyor. Çünkü bu noktada iyi bir cihaz yapmış olmak yetmiyor. Konsol ve PC arasındaki rekabette en az PC’nin aksesuarı kadar deneyim sunabilmeniz gerekiyor. PlayStation VR bunu başarabiliyor mu gelin beraber bakalım.